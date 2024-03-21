مشاهد حصرية لقتل مسيرة إسرائيلية 4 شبان مدنيين في خان يونس

عرضت قناة الجزيرة مشاهد حصرية تظهر استهداف مسيرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

التُقطت المشاهد من مسيرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وحسب تقرير لمراسلة الجزيرة سلام خضر، فإن هذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا وعمليات عسكرية منذ بدء التوغل في المحافظة الجنوبية أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتظهر المشاهد الشبان وهم يسيرون -بحثا عن منازلهم أو ما بقي منها- بين ركام خلفته طائرات وقذائف الاحتلال، على طريق جرفته آليات الاحتلال قبل انسحابها منه برا.

ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة لا يحملون السلاح ولا يشكلون أي خطر. وبعد أول استهداف، استشهد شابان، في حين ظهر ثالث وهو يبتعد عن مكان سقوط الصاروخ.

وبالعودة لموقع الصاروخ الأول، يبدو في المقطع أن أحد الشبان الأربعة لا يزال يتحرك، بينما لم تترك المسيرة المكان، حيث استمرت في ملاحقة الشابين الباقيين، قبل معاودة قصفهما ليستشهدا ويلحقا برفيقيهما.