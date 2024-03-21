صحف عالمية: شمال غزة يواجه أعنف قتال والاستبداد متأصل بحكومة نتنياهو

تواصل الصحافة العالمية تسليط الضوء على تطورات حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وآثارها الداخلية والإقليمية، إذ تناولت استمرار احتلال مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، والوضع الإنساني المتردي في القطاع.

وأشارت صحيفة الإندبندنت إلى أن شمال غزة يواجه أعنف قتال منذ أشهر، مع استمرار القصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء لليوم الثالث، ونقلت عن كريم الشوا، الذي يعيش على بعد أقل من ميل واحد من المستشفى، أن الساعات الـ24 الماضية كانت مرعبة مع انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار.

بينما كتبت داليا شيندلين في صحيفة هآريتس الإسرائيلية أن الاستبداد متأصل في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل، وأن حرب غزة تعمل على تدمير ما تبقى من القيم الديمقراطية بإسرائيل في ظل وجود تلك الحكومة.

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، كتب آدم راسغون من القدس أن عودة جيش الاحتلال إلى مستشفى الشفاء قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى، ويشير التقرير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين دعوا إلى احتلال غزة بشكل مؤقت، لكن الأمر يعارضه المجتمع الدولي، ومن شأنه استنزاف موارد إسرائيل.

ونقلت صحية بوليتيكو عن رئيسة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أنه يجب على إسرائيل فتح الحدود أمام المساعدات لإنقاذ حياة الفلسطينيين، مضيفة أن ما يكفي من الغذاء لإطعام سكان غزة بالكامل لعدة أشهر جاهز للدخول، لكن لم يتم منحهم حق إيصالها للمحتاجين.

فيما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند أن الوضع بغزة يائس جدا، وأنه لم يُعرف قط في أي مكان أن نصف السكان قد انتهى بهم الأمر إلى ظروف مهددة بالمجاعة في غضون 5 أشهر، وحث كافة الدول الأوروبية على استئناف تمويل الأونروا.

بينما أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى رسالة وقّع عليها 19 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة توم كاربر، قالوا فيها إن أزمة الشرق الأوسط وصلت إلى نقطة حرجة، تتطلب قيادة أميركية تتجاوز نهجها السابق حيال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وطالب النواب في رسالتهم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بوضع إطار عام على الفور، يتسم بالجرأة ويُحدد الخطوات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.