صحف عالمية: إسرائيل تدمر غزة بشكل ممنهج وسيطرتها على القطاع هشة

تناولت صحف ومواقع عالمية وإسرائيلية في تحليلات وتقارير دلالة إعادة الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة، والعمل الممنهج من قبل إسرائيل على تدمير القطاع، وقلقها المتزايد من إبطاء شاحنات الأسلحة الأميركية.

فقد نشرت صحيفة "غارديان" مقالا خلص إلى أن الغارة الإسرائيلية على مجمع الشفاء تظهر أن سيطرة جيش الاحتلال على المناطق التي يقول إنه أنهى وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيها أكثر هشاشة مما يبدو.

ورأت الصحيفة أن ذلك يتناقض مع ادعاءات القادة السياسيين في إسرائيل بتحقيق أهداف العملية العسكرية في تلك المناطق، وأن دخول مجمع الشفاء مرة أخرى يعكس أن القوة العسكرية العظمى بالمنطقة دخلت حربا أبدية وتدفع تكلفة باهظة.

بدورها، نقلت "واشنطن بوست" تحذير مجموعة من المنظمات الرائدة بمجال الإغاثة في تقرير لها من خطر انتشار المجاعة في قطاع غزة، وسط غياب وقف إطلاق النار، وأن ذلك سيزيد حدة الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

الإبادة الحضارية لغزة

وجاء في مقال بموقع "ميديا بارت" أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير قطاع غزة، وتسعى من خلال "الإبادة الحضرية" لمدينة غزة إلى سحق المعقل التاريخي للمقاومة الفلسطينية ومحو ذاكرتها، وتسعى من وراء ذلك إلى تغيير وجه غزة.

أما صحيفة "إسرائيل اليوم" فأشارت إلى قلق يساور كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل من احتمال إبطاء الولايات المتحدة إرسال شحنات الأسلحة والذخائر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هذه المخاوف تنبع من إمكانية حفاظ واشنطن على سياستها تجاه إسرائيل ظاهريا، فيما تؤخر في الواقع شحنات الأسلحة من خلال إجراءات بيروقراطية.

وفي السياق ذاته، اعتبر مقال بصحيفة هآرتس أن توسيع نطاق العقوبات الأميركية ليشمل المستوطنات يعني مزيدا من التصعيد من واشنطن في تعاطيها مع إسرائيل ردا على سياستها في الضفة الغربية.

ويتوقع المقال أن يؤثر نهج الإدارة الأميركية الجديد في حملات جمع التبرعات الموجهة لبناء البؤر الاستيطانية غير القانونية، إذ يمنع الأمر التنفيذي الأميركي المواطنين والمنظمات الأميركية من تحويل الأموال إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات.