شاهد.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال بصاروخ "مالوتكا" الموجه

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من استهداف مقاتليها لأماكن تموضع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالمحافظة الوسطى، في قطاع غزة، بصاروخ مالوتكا الموجه وقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد عملية رصد مكان تموضع لجنود الاحتلال في منطقة زراعية تتوسط أشجارا عالية وأرضا مفتوحة شرقي المحافظة الوسطى، ثم قيام مقاتلي السرايا بعملية تجهيز قاذف صاروخ مالوتكا الموجه بمراحلها المختلفة، وإطلاقها ناحية جنود الاحتلال.

وتضمنت المشاهد كذلك إطلاق عدد من مقاتلي سرايا القدس قذائف الهاون تجاه جنود الاحتلال وآلياته، ورصد مروحيات إسرائيلية في سماء المنطقة.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.