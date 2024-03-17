صحف عالمية: فوضى تحيط بإيصال المساعدات لغزة ونتنياهو يدفع إسرائيل للهاوية

تستمر الصحافة العالمية في تسليط الضوء على تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وآثارها الداخلية والإقليمية، إذ تناولت الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة في شهر رمضان وتطورات إيصال المساعدات إليهم.

وفي افتتاحيتها، تساءلت صحيفة لوتان السويسرية عن القوة التي تمكن أهالي غزة من الصيام خلال رمضان وهم وشك الموت جوعا، وتقول إن الإجابة تكمن في صمودهم الذي يشير إلى جميع وسائل المقاومة غير العنفية، حسب تعبير الصحيفة، بما في ذلك الحفاظ على التقاليد والفرائض الدينية مثل الصيام.

أما صحيفة لوموند الفرنسية فتحدثت في مقال لها عما وصفتهما بالنشاز والفوضى اللذين يحيطان بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ما يحدث بداية غريبة لعملية إنسانية واسعة النطاق من المفترض أن تحمي سكان القطاع من المجاعة التي تهددهم بعد 5 أشهر من الحرب والدمار والحرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الجهات الإنسانية اتفقت على مدى الحاجة الملحة إلى إغراق غزة بالمساعدات، وأن الطريق البري هو الأنسب لذلك.

بدورها، انتقدت افتتاحية صحيفة هآرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إنه يواصل إغراق إسرائيل ودفعها نحو الهاوية.

وفي هذا السياق، قالت إن "الرهائن يقبعون في أسر حماس بغزة، وعائلاتهم توصف بأنها عقبة في طريق النصر الكامل (..)، ونتنياهو يرفض مناقشة الوضع في فترة ما بعد الحرب (..)، والعالم ينظر إلى إسرائيل بعين الكراهية".

وفي السياق ذاته، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتقاد الذي وجهه السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى نتنياهو، ونقلت عن مشرعين ومساعدين تحدثوا إلى الرئيس الأميركي قولهم إن جو بايدن غاضب لأن نتنياهو رفض علنا إصرار إدراته على تقييد حملات القصف الإسرائيلية.