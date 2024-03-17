إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يمارس الخداع ولا يعنيه سوى الكرسي

انتقد محللون سياسيون وعسكريون إسرائيليون -في نقاشاتهم على قنوات إعلامية عبرية- موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومجلس الحرب، بشأن خطة اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واعتبروا تفاعلهم مع الأمر لا يهدف إلا للخداع والحفاظ على كراسيهم السياسية.

وقال محلل الشؤون السياسية في القناة 13، إيال بيركوفيتش، إن رئيس الحكومة وكل أفراد مجلس الحرب يمارسون الخداع ضدنا، ألا ترون أنهم يماطلون، وكل ما يعنيهم فقط كراسيهم، بما فيهم الوزير بيني غانتس الذي يهتم فقط بجمع أصوات الناخبين وعدد المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات.

وأضاف بيركوفيتش "رئيس حكومة يزعم أنه حريص على الأسرى، لكن لا يلتقي مع ممثلهم حتى مرة كل شهر.. أنا أعتقد أنه منشغل بنجاته سياسيا على حساب المخطوفين".

وفي رده على سؤال من مذيعة بذات القناة حول ما يمنع تنفيذ عملية عسكرية في رفح، قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة، ألون بن ديفيد، ليس ثمة من يمنع، فقد تم الإعلان عن المصادقة على الخطط، لكن لا يوجد قرار أي أن رئيس الحكومة لم يصدر تعليمات، فإذا أصدرها فستنفذ العلمية برفح.

واعتبر ابن ديفيد التصريحات المتكررة حول المصادقة على الخطط هي محاولة لتحقيق الهدف الأعلى لنتنياهو والمتمثل بالحفاظ على الائتلاف الحكومي، مضيفا أن تسريبات تلك التصريحات تستهدف إرضاء القاعدة الانتخابية؟

إرضاء القاعدة الانتخابية

ومتفقا، نقل الكاتب والمحلل السياسي آري شافيط عن أحد مرافقي نتنياهو ممن يعرفونه جيدا -وذلك بعد دقائق من نشر بيان المصادقة على خطة رفح- "طالما أن نتنياهو ينشر بيانات عن الدخول إلى رفح فاعلم أن ذلك لن يحدث قريبا.. هذه تهديدات تهدف إلى إرضاء القاعدة الانتخابية".

وفي ذات السياق، نقلت القناة 12 عن محللها السياسي أمنون أبراموفيتش الإشارة إلى حديث نتنياهو السابق عن الاقتراب من تحقيق النصر المطلق، ثم حديثه عن أن هذا النصر سيتحقق بعد اجتياح رفح، مضيفا "يقول لي قادة في الجيش إنه من المحظور تحويل رفح إلى صورة النصر لأي سبب".

وحول ما قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تصور جديد للصفقة، قال محلل الشؤون العسكرية في قناة كان 11، روعي شارون، إن الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي يرون تقدما جوهريا في الشروط الجديدة التي قدمتها حماس.

أما المحلل السياسي أبراموفيتش، فيرى أن المستوى المختص مقتنع بوجود إمكانية للتوصل إلى صفقة بشرط جعل قضية المخطوفين أولوية عليا، لكنه تساءل عما إذا كان نتنياهو سيرسل وفد التفاوض إلى قطر للاستماع فقط، وما إذا كان لديه الاستعداد لإبداء مرونة في الأمر.