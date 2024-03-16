النازحون في خان يونس يحاولون كسر واقعهم بتنظيم حفلات رمضانية بسيطة

يحاول النازحون في مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة) كسر حدة الواقع المأساوي الذي فرضته الحرب خلال شهر رمضان بتنظيم جلسات للمدائح والابتهالات.

ونقلت الجزيرة جانبا من محاولات النازحين تجاوز المحنة بتنظيم حلقة تضم نساء وأطفالا ورجالا يجلسون على أضواء الكشافات لترديد المدائح النبوية وأغنيات رمضان الفلكلورية، لخلق أجواء رمضانية وسط الحرب.

وقال أحد النازحين -الذي يعمل في فرقة ابتهالات- إنهم كانوا يستقبلون الشهر الكريم بالزينة والأضواء، مشيرا إلى أن رمضان جاء حزينا هذا العام.

وأضاف أنهم كانوا يقيمون الحفلات طيلة الشهر خلال السنوات الماضية على عكس ما هم عليه الآن، مضيفا أن "هناك أشياء تعودنا عليها، ونحاول عملها رغم الحزن والضغط من أجل الترفيه عن أنفسهم".

وقالت إحدى النازحات إن صلاة التراويح وهذه الحفلات البسيطة أزاحت عنهم بعض ما يعيشونه من هم، في حين قال آخر إنهم يحاولون التخفيف من وطأة الواقع، لأنهم يحبون الحياة.