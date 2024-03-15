لم تكمل رواية حكاياتها.. الاحتلال يئد أحلام صانعة الأفلام الغزية ولاء سعادة

استشهدت الكاتبة وصانعة الأفلام الفلسطينية ولاء سعادة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين بمدينة دير البلح (وسط قطاع غزة) ليئد أحلاما كانت تسعى لتحقيقها، وينهي قصصا لم تكمل روايتها بعد.

والشهيدة ولاء، صانعة ومخرجة أفلام، وكاتبة ومدوّنة، ولدت في بيت حانون شمالي القطاع، ونزحت مع الكثيرين بحثا عن الأمان، وكانت شغوفة بالسينما وشاركت في إخراج العديد من الأفلام التي ساهمت في إيصال معاناة أهالي القطاع المحاصر إلى العالم، عبر سرد قصص الفلسطينيات.

وشاركت أفلام ولاء في عدد من المهرجانات السينمائية بفلسطين وخارجها، ومن أفلامها "خيوط من حرير" و "هذه حياة لي".

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، استشهدت ولاء في قصف للاحتلال استهدف نازحين في دير البلح، وقد كان في جعبتها الكثير من الحكايات التي أرادت أن ترويها بأفلامها لكن الاحتلال لم يمهلها.

وولاء واحدة من شهداء الحرب على قطاع غزة والذين بلغ عددهم 31 ألفا و490 شهيدا، وذلك في اليوم الـ161 للحرب على غزة، والذي يوافق خامس أيام شهر رمضان المبارك.