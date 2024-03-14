رمضان خميس: معركة غزة تؤكد أن النصر يكون بالفعل وليس بالوعظ

يقول الدكتور رمضان خميس -أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر- إن آيات النصر تكررت أكثر من 100 مرة في القرآن، مشيرا إلى أن معركة غزة الحالية تؤكد أن النصر يكون بالتوكل على الله -بعد الأخذ بالأسباب- وليس بالتواكل عليه.

وتحدث خميس في حلقة (14-03-2024) من برنامج "الشريعة والحياة" التي تناولت مفهوم النصر في القرآن الكريم عن أن النصر إما أن يكون بمعنى المعونة أو المساعدة أو التأييد والمظاهرة أو بمعنى الانتصار العسكري كما ورد في قوله تعالى "ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

وفيما يتعلق بالنصر العام -الذي هو انتصار الأمة- فقد تكفل الله -عز وجل- به في قوله "وكان حقا علينا نصر المؤمنين"، بحسب خميس الذي أكد أن المتتبع لآيات النصر في القرآن الكريم كله سيجده مقرونا بالله تعالى، كما في قوله تعالى "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، وقوله "وما النصر إلا من عند الله"، وآيات أخرى كثيرة.

أما التمكين -الذي هو غاية النصر كما يقول أستاذ الشريعة وعلوم القرآن- فقد ورد في كتاب الله 18 مرة لم يسند في أي منها للعباد، وفي هذا إشارة إلى أن العبد ما عليه إلا العمل وترك الأسباب على الله عز وجل.

كما أن كل الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم بشأن النصر جاءت مسندة إلى الله سبحانه، وفي هذا تأكيد منه (عز وجل) على مسألة الأخذ بالأسباب وترك النتيجة على الله، وفق خميس.

الأخذ بالأسباب ضرورة للنصر

واستدل خميس على هذه النصوص بما يجري حاليا في قطاع غزة الذي قال عنه إن فيه أمة تجاهد بدمائها لتحقيق النصر، ويعطون البشرية كلها درسا في الأخذ بالأسباب، والتأكيد على أن تحرير فلسطين لن يكون إلا بالجهاد.

وقال إن من أبرز مميزات الإسلام أنه حض على التوازن في كل شيء، ومن ذلك أن يأخذ العبد بأسباب النصر واقعا عمليا لا أن يسنده إلى الله -عز وجل- بصورة اتكالية أو وعظية، ثم ينتظر نزول النصر عليه.

وفي هذا المعنى تحديدا، يقول خميس إن الأمر ينصرف على كل مناحي حياة المسلم الذي يجب عليه أن يربط ما بين الحراك الإدراك، أي أن يتحرك أخذا بالأسباب في كل أمر مع إدراكه الكامل بأن التوفيق أو النصر إنما هو من الله عز وجل.

ويقوم النصر على سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير حتى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يقول خميس مؤكدا أن الله -سبحانه وتعالى- لا يحابي ولا يجامل أحدا حتى لو كان رسول الله ما لم يأخذ بكل ما يمكنه الأخذ به من أسباب.

وأكد أن قوله تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، تضمنت "ما" المُنَكَّرة، التي تعني أن أسباب القوة مختلفة في كل عصر عن غيره، وأن على كل جيل أن يأخذ بأسباب قوته.

وعن أثر العقيدة في تحقيق النصر، قال خميس إن حسن إعداد الإنسان المسلم يجعله صالحا لسياسة أمر العباد وتحقيق شرع الله في أرضه، مشيرا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بدأ ببناء أصحابه عقائديا، ولم يدعهم إلى قتال المشركين في أول البعثة.

وخلص خميس إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطانا درسا في أهمية بناء العقيدة عندنا ظل 13 عاما يربي أصحابه عليها قبل أن ينادي فيهم بالجهاد، مؤكدا أن معاني النصر لا يمكن أن تسري على ألسنة ولا في نفوس أجيال لم تربَّ تربية دينية حقيقية.