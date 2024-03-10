شاهد.. مسيّرة للقسام تلقي قذيفتين على مقر قيادة إسرائيلي شرق بيت حانون

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة إلقاء طائرة مسيرة تابعة لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قذيفتين مضادتين للأفراد على مقر لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة إسقاط القذيفة الأولى على خيام في المنطقة التي يقع بها مقر القيادة، وعقب انفجارها أظهر المقطع، الذي تم تسجيله بتصوير ليلي حراري، هروب عدد من الجنود في اتجاهات مختلة.

في حين أُلقيت القذيفة الثانية على ما سمتها كتائب القسام "منامات عسكرية" لجنود الاحتلال، حيث ظهر أحد الجنود كذلك وهو يهرب عقب سقوط القذيفة وانفجارها.

وحسب المقطع الذي أصدره الإعلام العسكري التابع للقسام، فإن هذه العملية تمت الأربعاء الماضي في السادس من مارس/آذار الجاري.