فرح وتفاؤل بالمنصات بعد وصول "النشامى" إلى نهائي بطولة كأس آسيا

تفاعلت جماهير كرة القدم العربية والأردنية بفرح كبير مع فوز منتخب الأردن الملقب بـ"النشامى" أمس الثلاثاء على كوريا الجنوبية بهدفين لصفر على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، ليتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وتألق موسى التعمري نجم منتخب الأردن والمحترف في نادي مونبلييه الفرنسي حينما صنع الهدف الأول بقمة الروعة لزميله يزن النعيمات، وأتبعه بهدف الفوز بمجهود فردي على طريقة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، فاستحق اختياره أفضل لاعب في المباراة.

وتواصلت الأفراح من الدوحة حتى عمّان بتهئنة الملك الأردني عبد الله الثاني منتخب بلاده وقال "قدها النشامى، رفعتوا راسنا، مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا"، وأكمل محييا اللاعبين "راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيّا الله النشامى".

كما احتفل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله في شوارع العاصمة عمّان بتأهل "النشامى" إلى نهائي كأس اسيا.

حلقة (2024/2/7) من برنامج "شبكات" تناولت تغريدات النشطاء التي احتفلت بصعود النشامى إلى نهائي كأس آسيا باعتباره إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأردنية، وأعرب بعضهم عن تفاؤله بأن يحقق الفريق الفوز بالبطولة.

الناشط عدي عواد أشاد بأداء النشامى المقنع والمشرف والممتع، وغرد "ما توقعت أشوف الأردن في نهائي آسيا يوما ما، أقسم بالله إنهم أبطال".

أما صاحب حساب فهد فقد تفاءل بالفوز بالبطولة "تستحقون الوصول وفالكم البطولة"، مشيرا إلى أهمية أن يكون القتال والعمل من أجل البلد والمنتخب، مؤكدا "هكذا تكون هذه النتيجة، وليس عندما نعمل من أجل الأندية وشعاراتها وتعصباتها".

من ناحيته، أشاد كرم بأداء النشامى، متمنيا استمرار الاهتمام بهذا الفريق، وغرد قائلا "في أرض قطر يصنع العرب الأمجاد، وأتمنى أن يستمر هذا المشروع، فأغلب اللاعبين عمرهم 24 و25 سنة".

أما سلمى فعبرت عن سعادتها بأداء المنتخب الأردني الذي أسعد جميع العرب وكتبت "أداء ممتاز، صراحة استمتعنا، شكرا للمنتخب الأردني الذي أسعدنا كعرب، كلنا فخورون بالنشامى اللي قدر يحقق إنجازا عربيا لا مثيل له، ونتمنى له التوفيق".

من جهته، عبر مدرب منتخب الأردن المغربي الحسين عموتة عن سعادته بهذا الفوز وقال "لم يتوقع أحد بلوغنا المباراة النهائية لكننا فعلناها، يتعين استثمار هذا الإنجاز من خلال تحسين البنى التحتية وتأهيل اللاعبين في مختلف الفئات العمرية".