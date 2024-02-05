كيف علّق مغردون على رد محمد صلاح على انتقادهم له؟

تفاعل ناشطون ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي على ما نشره كابتن منتخب مصر محمد صلاح، الملقب بـ"فخر العرب" على بعض المنصات، عقب اتهامه من بعض الجماهير المصرية والعربية بعدم الأداء المقنع مع المنتخب في بطولة كأس أفريقيا 2023 بساحل العاج.

وتسبب خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا من دوري الـ16 عندما خسر أمام الكونغو الديمقراطية في حالة من الغضب الجماهيري ضد اللاعبين والإدارة والكابتن صلاح، الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية، وطلب التبديل في مباراة غانا.

ولتسويغ موقفه لجأ محمد صلاح إلى كتب التنمية البشرية التي ترفع المعنويات، ونشر بعض النصائح التي أعجبته من أحد هذه الكتب على حسابه في إنستغرام: "كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصّلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 47 واللي عاوزك 39، واللي عاوزك 42".

وأكمل نجم ليفربول: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية، وما تسحمش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، أنت نفسك وبس".

حلقة (2024/2/5) من برنامج شبكات تناولت تعليقات بعض الناشطين التي قسا بعضها على عدم إكمال صلاح للمباريات مع المنتخب خلال البطولة، وسفره إلى ليفربول وحمله المسؤولية، بينما أشار آخرون إلى أنه على حق ولا يمثل إلا نفسه فقط.

الناشط جاسر وجّه انتقادا حادا لمحمد صلاح واتهمه بالغرور وقال: "خلاص صلاح مايهموش أي مصري عربي، وما كتبه يوضح أن الغرور عماه".

أما صاحب الحساب محمد سلامة فقد ناشد صلاح بعدم اللعب مع المنتخب مرة أخرى وغرد: "ياريتك ما تيجي المنتخب تاني، عندك كام سنة ولم تحصل على بطولة مع المنتخب؟".

من ناحيته التمس المغرد عز الدين العذر لصلاح وقال: "والله صلاح على حق، وكل واحد يمثل نفسه فقط"، وأكمل "الثرثار من يراقب الناس ويقارن".

المغرد تاج تهكم ساخرا من أن صلاح يكتب باللغة العامية وتساءل "بعيدا عن وجع العين اللي بيحصل لما الواحد يقرأ كتاب باللغة العامية، هو صلاح دراما كوين ولا أنا بيتهيأ لي؟".

متهمة صلاح بالاهتمام بالكسب المادي فقط، غردت يارا: "من الواضح من هذه الرسالة أن محمد صلاح لا يعير اهتماما لآراء الناس التي تشجعه، وأن كل ما يهمه هو الأموال التي يجنيها من ليفربول"، وأضافت "أموال ليفربول لا تقارن بما يحصل عليه من المنتخب المصري".

وحسب محللين- فإن إصابة صلاح لم تؤثر في المنتخب المصري فقط؛ بل أثرت في فريق ليفربول كذلك، حيث أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن صلاح سيتغيب عن مبارتين مع الفريق بسبب الإصابة.