شاهد.. القسام توقع آليات إسرائيلية في كمين ناري بخان يونس

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من المعارك التي خاضها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لما قاله أحد المقاتلين في بداية الفيديو، فقد أعد مقاتلو القسام كمينا ناريا محكما في طريق سير دبابات الاحتلال.

وظهر أحد المقاتلين وهو يقوم بزراعة عبوة ناسفة في أحد الشوارع انفجرت لاحقا في دبابة إسرائيلية مرت من فوقها، فدمرتها بشكل كامل.

وقام أحد المقاتلين بقصف دبابة أخرى من داخل أحد البيوت بقذيفة "الياسين-105"، وقام آخر بتدمير دبابة ثانية من فوق سطح منزل آخر.

ومن داخل أحد الأزقة، فجّر أحد المقاتلين جرافة إسرائيلية كانت تتحرك على بُعد أمتار، كما تم تدمير دبابتين أخريين من في مكانين مختلفين.

ونشرت القسام آثار تدمير رتل إسرائيلي، قالت إنها استهدفته، وظهر أحد مقاتليها وهو يمسك بمجموعة من بقايا الاستهداف.