بعد 120 يوما على الحرب تعرّف على حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أرقاما مرعبة توضح حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الضحايا 27 ألفا و238 شهيدا وأكثر من 7 آلاف مفقود، إضافة إلى 66 ألفا و452 مصابا وجريحا.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، فإن 30 مستشفى و53 مركزا صحيا خرجت تماما من الخدمة.

وأصبح أكثر من مليوني شخص -أي ما يعادل 80% من سكان القطاع- نازحين بلا مأوى، حيث تسبب قصف الطيران والمدفعية الإسرائيلية في تدمير أكثر من 70 ألف وحدة سكنية وتسويتها بالأرض، وفقا للتقرير الذي أعده أحمد العساف.

وتشير تقارير صحفية إلى أن وزن المتفجرات التي استخدمتها إسرائيل في حربها على غزة قد تجاوز 66 ألف طن، مما تسبب في دمار هائل بمدن وبلدات قطاع غزة، كما تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير 100 جامعة ومدرسة تدميرا كليا، إضافة إلى تدمير 183 مسجدا و3 كنائس.