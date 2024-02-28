سرايا القدس تسقط مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أسقطتها عناصرها، وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال أحد عناصر سرايا القدس إن مقاتلي لواء خان يونس تمكنوا من إسقاط المسيرة والسيطرة عليها صباح اليوم 26 فبراير/شباط الجاري في المحور الشرقي لمدينة خان يونس.

وأظهر الفيديو مشاهد لحطام الطائرة الإسرائيلية التي تم إسقاطها وتدميرها.