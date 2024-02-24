الدويري: الفظائع الإسرائيلية بعمق غزة وخان يونس لا يمكن تحملها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق مدينة غزة وفي خان يونس تفوق في وحشيتها ما أظهرته الصور التي حصلت عليها قناة الجزيرة من طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وتظهر عمليات تدمير كبيرة وقنص وانتشار الجثث في شوارع تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن الفيلم الذي عرضته قناة الجزيرة لو كان يتحدث عن عمق غزة ومنطقة المخيمات وخان يونس جنوبي قطاع غزة لشاهد العالم فظائع وأعمالا وحشية مقصودة لا يمكن تحملها .

ويذكر أن قناة الجزيرة حصلت على مقاطع فيديو تم استخراجها من مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تظهر استهدافه للمدنيين في منطقة تل الزعتر واعتقال الكوادر الطبية والمرضى من مستشفى العودة.

كما تُظهر تلك الصور عمليات تفجير مربعات سكنية كاملة.

وأعاد الدويري التذكير بكلامه السابق -خلال وقفته التحليلية اليومية على قناة الجزيرة- أن إسرائيل توظّف نظام الذكاء الاصطناعي لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، رغم أن هذا النظام يفترض أن يستعمل لتحديد الأهداف من أجل تقليل الخسائر وتجنب الأضرار.

وفي تعليقه على فيديو نشره جيش الاحتلال لمعارك قال إنها في خان يونس، سخر الدويري من مثل هذه الفيديوهات، وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين -كما يظهر في الفيديو- يطلقون النار بأريحية ولا يعرف ضد من، ورجح أن الفيديو هو عبارة عن لقطات مجمعة من أكثر من مكان، وهو موجه لأتباع وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وبخصوص استمرار ارتفاع القتلى في صفوف قوات الاحتلال، أكد الدويري أن ذلك يشير إلى ضراوة المعارك، وكلها من المسافة صفر، وقال إن رجال المقاومة الفلسطينية يرغبون بمعارك من المسافة صفر.

وشكك في الأرقام التي يقدمها الاحتلال لخسائره ولا سيما أنه لا يدخل ضمن أرقامه التي يعلنها القتلى من المرتزقة ومن مزدوجي الجنسية وحتى من العرب والدروز.