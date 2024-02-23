"3 آلاف صاروخ يوميا".. إعلام إسرائيلي يقدر خسائر حرب شاملة مع حزب الله

أفردت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساحة للحديث عن الخسائر التي قد تتعرض لها إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، في وقت تطرقت فيه وسائل إعلام أخرى إلى مخالفات جنائية يرتكبها جنود الاحتلال في قطاع غزة.

ونشرت صحيفة "كالكاليست" العبرية تقريرا أعده 100 من كبار قادة جيش الاحتلال والمسؤولين الحكوميين حول الخسائر المتوقعة إذا نشبت حرب شاملة متعددة الساحات.

وقدر التقرير سقوط 3 آلاف صاروخ يوميا على إسرائيل، ستؤدي إلى تدمير 100 موقع يوميا في مختلف المناطق، وسط تقديرات بسقوط 2000 قتيل إسرائيلي على مدى 21 يوما قبل تدخل دولي يوقف هذه الحرب.

مخالفات جنائية

في سياق آخر، حذرت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية العقيدة يفعات تومر يروشالمي من مخالفات جنائية يرتكبها جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ووصفت المسؤولة العسكرية تلك الممارسات والتصريحات بـ"المرفوضة"، وعدّتها "سلوكا شاذا عن قيم الجيش والمؤسسة العسكرية، وتسبب لإسرائيل وجيشها ضررا إستراتيجيا في الساحة الدولية".

وفي موضوع ثالث، اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمواجهة جديدة تلوح في الأفق بين جيش الاحتلال ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد وزيرا أيضا في وزارة الدفاع وفق الاتفاقات الائتلافية التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية.

وحذر محللون عسكريون من صلاحيات سموتريتش في تعيين نائب رئيس الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، رغم أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان السابق أفيف كوخافي عارضا الأمر سابقا.

ويرى عدد من المسؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هذا التعيين سيؤدي لإدخال الاعتبارات السياسية الحزبية داخل صفوف الجيش، وقد يلحق الأذى بالتسلسل القيادي، فضلا عن تحفظات لدى رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي خاصة فيما يتعلق بمسؤولية سموتريتش عن التوسع الاستيطاني وهدم البؤر الاستيطانية.