ما الذي فعله عم ربيع الفكهاني لدعم غزة واستحق احتفاء المصريين به؟

أثار بائع فاكهة مصري احتفاء واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو له وهو يقوم بإلقاء حبات برتقال على شاحنات إغاثة مرت أمامه بعد أن علم أنها متجهة إلى قطاع غزة.

وبائع الفاكهة ربيع أبو حسن، من محافظة بني سويف، الواقعة جنوب القاهرة، لديه بسطة صغيرة لبيع الفاكهة على الطريق العام بمدينة الحوامدية في محافظة الجيزة، وهو كغيره يتابع ما يجري لأهالي غزة وما يعانونه من عدوان للاحتلال الإسرائيلي وجوع وخذلان.

ورصد برنامج شبكات (2024/2/18) احتفاء المتابعين على منصات التواصل بعفوية وشهامة العم ربيع بعد انتشار مقطعه العفوي، وهو يلقي حبات البرتقال على شاحنة الإغاثة، ودشنوا له وسوما (الهاشتاغات) والصور، التي صورت حبات البرتقال كقوافل مليئة بالبرتقال، كناية عن كرمه وإنسانيته.

احتفاء وإشادة



وتصدر اسم العم ربيع أبو حسن منصات التواصل إشادة بموقفه الإنساني بعد انتشار المقطع، وهو يلقي حبات البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، ومن ذلك ما كتبه فرج "عم ربيع ابن بني سويف.. هكذا هو الشعب المصري البسيط رغم ضيق الحال، لكنه ينفق ما تجده يداه حتى لو كان يسيرا".

في حين غردت نجلاء فتحي "أكثر فعل صادق وتلقائي ونابع من القلب، يمكن اللي رماه على العربيات لا يصل حتى، بس أظن أن الرجل لم يفكر لثوان، لو كان في يده أكثر من هذا كان عمله، عم ربيع يمثل حقيقة المصريين ومشاعرهم ناحية أهلنا في فلسطين".

ورأى أحمد حماد في العم ربيع "نموذجا للمصري الذي يعطي دون انتظار" وأضاف في تغريدته "مصر فيها مليون عم ربيع يدعمون فلسطين و10 ملايين ضيف بكل الحب والود، وهذا هو السر في أنها الكبيرة، وأنها الحضن الدافئ للكل"، فيما قال عبد الرحمن "عم ربيع بفيديو ربع دقيقة أنهى التطبيع وصفقة القرن".

وكتبت سحر "عم ربيع جاءت له الفرصة ليعبر عما بداخله، وكان رد فعل تلقائيا.. كلنا عم ربيع بنعمل حاجات بسيطة ومش تباهى أننا عرفنا أن إخواتنا المصابين في أحد مستشفياتنا روحنا مرة واتنين، لأن هذه فرصة لينا أكتر مهى لهم فرصة نشعر بآدميتنا".

وعقب انتشار المقطع واتساع دائرة التفاعل معه، ذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد رجال الأعمال تكفل بشراء محل للعم ربيع أبو حسن، فيما تكفل آخر برحلة حج تكريما له على هذا الموقف.