صحف عالمية: إسرائيل تواجه في رفح مأزقا من صنعها ونتنياهو أكثر عزلة دوليا

سلّطت الصحافة العالمية الضوء على تلويح إسرائيل المتكرر باجتياح مدينة رفح الحدودية مع مصر رغم التحذيرات الدولية والحقوقية من عواقب هذا الهجوم، فضلا عن الأوضاع الكارثية للنازحين بالمنطقة.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن إسرائيل لا تملك خيارات جيدة بشأن رفح وهي تواجه اليوم مأزقا من صنعها "فالهجوم على رفح يخاطر بوقوع حمام دم كبير، والانتقادات تتزايد من حلفاء إسرائيل بسبب غياب خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين في رفح".

وتنقل الصحيفة عن مصادر أن المكلفين بإعداد خطط الإجلاء التي طلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجدون صعوبة في إيجاد خيارات عملية.

ورأى مقال بصحيفة "إندبندنت" البريطانية أن نتنياهو بدا أكثر عزلة في الساحة الدولية وهو يشدد على هجوم رفح، وحملت الساعات القليلة الماضية الكثير من تحذيرات قادة العالم والمنظمات الإنسانية من العواقب الوخيمة التي قد يسببها هجوم على رفح.

ومن الواضح -وفق المقال- أن الثمن السياسي الذي سيتعين على نتنياهو دفعه باهظ أيضا.

بدوره خلص تقرير نشره موقع "مونيتور" إلى أن مئات الآلاف من النازحين في رفح يكافحون من أجل الوصول إلى الدواء، وسط نقص متزايد تفرضه الحرب المستمرة منذ أشهر.

وخص التقرير بالذكر أصحاب الأمراض المزمنة، ويروي بعض القصص التي يضطر أصحابها إلى تناول دواء واحد -إن وجد- من بين الأدوية التي يصفها الطبيب، منبها إلى أن الوضع يزداد تعقيدا مع انتشار الأوبئة.

وحول اقتحام جيش الاحتلال مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تقول "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه واحد من المؤسسات الصحية القليلة التي لا تعمل إلا بشكل جزئي في القطاع.

وتؤكد الصحيفة على دور المستشفيات منذ بداية الحرب في توفير الرعاية الصحية وإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المدنيين، وتلفت إلى أن المدنيين المحتمين بالمستشفيات اعتقدوا أنهم في أماكن آمنة لكن القوات الإسرائيلية نفذت مرارا وتكرارا عمليات عسكرية داخلها وفي المناطق المحيطة بها.

وعلى الجبهة الشمالية، لاحظت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف في لبنان هي الأكبر منذ أشهر من القتال على الحدود.

وأشارت إلى هذا التطور يعزز المخاوف من تحول الاشتباكات على الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله إلى حرب شاملة خصوصا في ظل التوعد المتبادل بالرد في كل مرة.

وأوضحت الصحيفة أن الضربات الإسرائيلية تهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وأطراف أخرى لخفض التوترات على الحدود مع لبنان.