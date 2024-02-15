العرب الحضارمة في إندونيسيا.. كيف أثروا وتأثروا؟

من حين لآخر، يطفو اسم عرب إندونيسيا، أو حضارمة إندونيسيا على سطح الأحداث في أكبر أرخبيل وأكبر بلد مسلم في العالم، نظرا لحضورهم القوي، في كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكانت قناة الجزيرة بثت فيلما وثائقيا في أغسطس/آب 2008 بعنوان "حضارمة إندونيسيا" للتعريف بتاريخ وصول العرب من حضرموت في اليمن إلى إندونيسيا، عبر موجات من الهجرة، بدأت في وقت مبكر جدا من التاريخ الإسلامي، لكن الموجات الكبيرة تركزت في القرون الخمسة الأخيرة، ويعرض الفيلم كيف اندمج الحضارمة في المجتمع، وأثروا فيه دينيا واجتماعيا، وكيف تأثرت الأجيال الجديدة، وذاب بعضها ثقافيا ولغويا في المجتمع الكبير.

ويتتبع الوثائقي، الذي أنتج بطريقة المتحدث الأول لمدة 45 دقيقة، ويشرح الحضارمة أنفسهم مدى واتساع حضور الأقلية العربية التي يقدرها البعض بين 7–10 ملايين نسمة في الحياة العامة في هذا البلد، والتعريف بنماذج من هذا الاندماج والتأثير المتبادل بين الطرفين.