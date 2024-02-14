فيديو لسيدة مصرية حول غلاء اللحوم يغير حياتها.. ما القصة وكيف علق ناشطون؟

تفاعل جمهور المنصات في مصر بكثافة مع فيديو نشر بمنصات التواصل لسيدة مصرية تشكو من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخصوصا اللحوم، بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة للتراجع الكبير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وردا على سؤال حول سعر كيلو اللحم قالت السيدة في الفيديو "مابجيبهاش (لم أشترها) بقالي شهور، أنا لسا جوزي متوفى من شهر 7 اللي فات، وماله لا معاش ولا أي حاجة"، حيث حصد الفيديو أكثر من 15 مليون مشاهدة على حسابه في تيك توك.

ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد بلغ المعدل السنوي للتضخم العام في مصر خلال يناير/كانون الثاني الماضي 29.8% وهو ما يُضعف القدرة الشرائية للجنيه المصري في الأسواق المحلية.

وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل فترة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعادل 194 دولارا.

وبحسب محللين، فقد انعكست الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا بشكل ملحوظ على زيادة أسعار السلع الأساسية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين ومشترياتهم وحياتهم اليومية.

وجأر المواطنون بالشكوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ وصل سعر كيلو اللحم البلدي في الأسواق المصرية إلى نحو 400 جنيه، أي ما يعادل 13 دولارا تقريبا للكيلو الواحد.

إشادة وتعاطف

وتناولت حلقة (14-2-2024) من برنامج "شبكات" بعض تعليقات الناشطين، والتي تفاعلت مع شكوى السيدة من ارتفاع أسعار اللحم، وتباينت بين متعاطف معها بسبب الغلاء، ومن أشاد بعزة نفسها، ورضاها بما تملكه من المال القليل.

فغرد صاحب الحساب أحمد البرشومي متمنيا للسيدة -وابنتها التي ظهرت معها في الفيديو- السعادة "شيء محزن، وست وبنت مؤدبتان، وبرغم الضغط بيبتسمون وروحهم خفيفة، أتمنى لهم راحة البال والسعادة".

من ناحيته، أكد الناشط أبو أدهم حقيقة مشكلة غلاء الأسعار في مصر وقال إن "المشكلة اللي يزعلك (التي تزعلك) إن الست دي صدقني هتاخد الـ400 جنيه تصرفهم في معيشة الشهر وبرده مش هتجيب (ولن تشتري) اللحمة عشان الغلاء الفاحش اللي في مصر".

أما المغرد محمد السيد، فلفت النظر إلى عزة النفس التي تتمتع بها السيدة المصرية، وكتب مغردا "أحلى حاجة في الفيديو دا إن فعلا الغنى غنى النفس وعزة النفس ما تروح تحت أي ظروف".

واتفق الناشط محمد المصري مع تغريدة محمد السيد حول القناعة وعزة النفس، وأضاف "رغم المعاناة اللتي يعيشون فيها وكمية الغلاء الأوفر لدرجة أن في أشياء الناس اتمنعت عنها بسبب قلة الماديات، أكتر ناس يرضون بالقليل ودايما عندهم قناعة".

ومن جهته، أشاد المغرد مصطفى عزام بالناشط الذي نشر الفيديو على حسابه وقال "حتى لو كانت جايزتك (جائزتك) بسيطة بس تقديرك ليهم كبير جدا، أنت رجل محترم".

وبحسب تقارير، فإن مقطع الفيديو الذي نشر للسيدة المصرية وصل إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ليعيد نشره على حسابه في موقع إكس، وكتب "ممكن لو حد يعرفها يبعتلي تليفونها؟ عينة محترمة من شعبنا".

وفي اليوم التالي، نشر الناشط الذي نشر الفيديو تغريدة على حسابه وقال "مهندس نجيب بنفسه كلمني، هيدخل هبة معهد خاص في الجونة (وهي مدينة منتجعات سياحية بالغردقة تملكها عائلة ساويرس)، وكمان هتشتغل أحلى شغل، ده غير إن كل المصاريف دفعت، أنا مبسوط جدا إن ربنا جعلني سببا في فرحتهم".