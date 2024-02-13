"أشعة ليزر" بعيني بايدن.. ما القصة؟ وهل تم اختراق حسابه بموقع إكس؟

أثار نشر الرئيس الأميركي جو بايدن صورة له على منصة "إكس" تظهر أشعة ليزر تخرج من عينيه تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وصل حد اعتقاد البعض أنه تم اختراق حساب رئيس الولايات المتحدة.

واعتاد الأميركيون خلال ولاية بايدن على هفواته وزلات لسانه وضعف ذاكرته، والتي كثيرا ما تسببت للديمقراطيين في حرج، لكن ما لم يكن معتادا نشره صورا مضحكة وساخرة.

وكان بايدن قد أرفق الصورة بتعليق مقتضب كتب فيه "تماما كما خططنا له"، وهو ما أثار تكهنات بشأن قصده من الصورة والتعليق اللذين جاءا بعد الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة، وهو نهائي مباريات الـ"سوبر بول" الذي جرى أمس الاثنين بين فريقي كانساس سيتي شيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

وحسب تقارير صحفية، فإن بايدن بنشره الصورة كان يرد ساخرا على تقارير أشارت إلى "تلاعب" في نتيجة مباراة نهائي الـ"سوبر بول"، لفوز فريق كانساس سيتي بالمباراة، والذي يضم اللاعب ترافيس كيلسي الصديق الحميم للمغنية الشهيرة تايلور سويفت، فيما اعتقد كثيرون أنه تم اختراق حساب الرئيس، ولم يتوقعوا أن يكون هو من نشرها.

وكانت تايلور أيدت بايدن في انتخابات 2020، ويأمل في نيل دعمها ضد غريمه دونالد ترامب في انتخابات 2024، والصورة التي نشرها بايدن هي إشارة إلى ميم "دارك براندون"، والذي استخدمه خصوم بايدن لانتقاده والسخرية منه، قبل أن يستخدمه مؤيدو الرئيس بطريقة معاكسة للإشادة بإنجازاته.

آراء متباينة

ورصد برنامج شبكات (2024/2/13) تعليق أميركيين على الصورة، ومن ذلك ما كتبه بي يوش "يهاجمون عمره، يهاجمون ذاكرته، يعرضون صورا عارية لابنه لأنه أنقذ ديمقراطيتنا، لأنه أنقذنا من الوباء، لأنه أعاد الكرامة إلى البيت الأبيض، لأنه يقدم منفعة للشعب الأميركي".

أما أوبي فغرد "دارك براندون اختصر كل شيء، المشكلة الوحيدة هي أنه نظرا لتقدمك في السن فلا يمكنك أن تتذكر ما هي هويتك الحقيقية ولا يمكنك حتى معرفة نفسك"، وكتبت لونار "شخصية.. جوهر، ومذهل أيضا والطريقة التي يهتم بها بالناس، خاصة القوات المسلحة، بايدن يجسد كل صفة جيدة يفتقدها ترامب".

أما "جي إل" فكان تعليقه في سياق مختلف، حيث قال "نعم، لم يعد دارك براندون مزحة، بل الأمور تأخذ منحى مختلفا عندما تمول مباشرة إبادة 30 ألف فلسطيني".

وبعد فوز فريق كانساس سيتي نشر بايدن مقطع فيديو على حساب الرئاسة وهو يحمل قميص الفريق وكتب "بفوزهم الثالث في 5 مواسم فقط لم يعد فريق كانساس مجرد أبطال، بل إنهم سلالة حاكمة، مبروك يا زعماء المملكة، على استعداد للترحيب بكم في البيت الأبيض".