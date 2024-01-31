الخميس.. أولى حلقات برنامج "نقطة عمياء" على الجزيرة نت

يبدأ موقع الجزيرة نت مساء يوم الخميس (2024/2/1) بث حلقات برنامج "نقطة عمياء"، الذي يتناول قضايا معروفة وقائعها ومعطياتها لكن أسبابها ونتائجها تبقى مجهولة لكثير من الناس بسبب تحيزاتهم المختلفة، مما يجعلها مثارا لجدل دائم يشهد شدا وجذبا بين مؤيد ومعارض.

والبرنامج الذي أنتجه الجزيرة نت، ينطلق من تشابه تلك المساحات المجهولة بالنقطة العمياء في شبكية عين كل إنسان، والتي تحول دون رؤيته الصورة كاملة رغم أنها ليست مخفية وراء ساتر، فيعوّض عقله ذلك الجزء المفقود من الصورة بتخيّل ما يراه مناسبا وفقا لخبراته السابقة والظروف المحيطة بالمشهد.

وتتناول حلقات برنامج "نقطة عمياء" قضايا متنوعة، إذ سيكون بعضها سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا، إضافة إلى مجالات أخرى.

وتعتمد الحلقات أسلوبا تثقيفيا ممتعا عبر ذكر أهم وقائع القضية (موضوع الحلقة) المتاحة للجميع، والتي مع ذلك يختلف الناس في تفسيرها وتوقّع عواقبها بسبب تحيزاتهم المسيطرة على عقولهم ومشاعرهم.

ورغم البديهيات التي يعرضها البرنامج مطلع كل حلقة، فإن الحلقة تنتهي بما قد يفاجئ المشاهد بغير ما كان يتوقع، حيث يتكشف له ما كان مخفيا عنه دون أن يدري.