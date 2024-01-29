هجوم وسخط المغردين على خروج منتخب الفراعنة من كأس أفريقيا

شن رواد منصات التواصل والجماهير المصرية هجوما حادا على لاعبي المنتخب والمدير الفني، بسبب ما سموه الأداء السيئ للمنتخب والخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا بدون فوز، ولو يتيم، وطالب بعض المغردين بإقالة مدرب المنتخب البرتغالي روي فيتوريا، بينما دعا آخرون عبر وسم #استقالة_اتحاد_الكورة برحيل الاتحاد المصري لكرة القدم بالكامل.

وتأهل منتخب "الفراعنة" بشِق الأنفس إلى دور الـ16 من البطولة، وكان عليه مواجهة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي سجلت الهدف الأول، قبل أن يدرك الفراعنة التعادل من ركلة جزاء سجّلها اللاعب مصطفى محمد نهاية الشوطِ الأول.

وبعد انتهاء الوقت القانوني والإضافي للمباراة بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز الكونغو بنتيجة 8 إلى 7، بعد أن أهدر الحارس محمد أبو جبل ركلة الترجيح الحاسمة للفراعنة.

وحاول مدرب الفراعنة، التخفيف من وطأة الخروج بعد المباراة قائلا "هذه ليست النهاية، لم نتوقع الهزيمة، سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر أمام الكونغو الديمقراطية".

غضب وهجوم

وتابع برنامج "شبكات" -في حلقة (29/01/2024)- موجة الهجوم والسخط التي شنها مغردون على أداء المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، بينما حمل بعضهم مسؤولية خروج المنتخب للحارس محمد أبو جبل لإضاعته ركلة الجزاء التي تسببت في مغادرة مصر البطولة.

دعا الناشط سمير إلى تجاوز ما حدث ودعم اللاعبين، رغم الخروج من البطولة، وتساءل "هو ليه الغضب ده كله؟ دي لعبة والخسارة واردة، وكلنا نعرف أن منتخبنا ليس في أحسن حالاته"، ونوه إلى أهمية رفع المعنويات "المفروض نطبطب على اللاعبين، ونحفزهم مش نكرههم فالحياة".

أما صاحب الحساب محمد الجزار، فحمل الإدارة الفنية كل المسؤولية واصفا إياها "أسوأ إدارة فنية ممكن تشوفها بحياتك الصراحة في مباراة الكونغو عك كروي"، ونادى بإبعاد الجميع "في منظومة تتفنن في تشويه كل ما هو جميل، رحيل فيتوريا بمفرده ليس الحل، ولكن من جاء به قبله".

من ناحيته، رأى الناشط أشرف يونس أن هناك "إصرارا على تكرار الأخطاء، بل والتجويد في إبرازها"، وطالب "بإقالة فيتوريا والمجلس إلى غير رجعة".

من جهته، حمّل المغرد أحمد الحارس أبو جبل جزءا من المسؤولية، وقال "تعودنا أن يكون أبو جبل سدا منيعا، لكن أداءه في هذه المباراة كان سيئا جدا، وغير منطقي، لم يكن حاضرا في المباراة".

يذكر أن تقارير إعلامية راجت عن اتفاق بين إدارة نادي الأهلي ونادي البنك الأهلي على ضم الحارس محمد أبو جبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بمقابل مادي فقط، دون وجود أي صفقات تبادلية، السبب الذي جعل البعض يرجح أن يكون هذا الأمر هو السبب في أنه كان فاقدا للتركيز في المباراة.