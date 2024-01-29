الدويري: المقاومة تدير المعركة بنجاعة في خان يونس

شدد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري في تحليله العسكري اليومي على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تكسب المعركة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، لأن المقاومة الفلسطينية تدير المعركة بنجاعة.

ويعتبر لواء خان يونس تاريخيا من أشد ألوية المقاومة الفلسطينية ضراوة في القتال، وهو من استعمل الحشوات اللاصقة، وفقا للدويري، الذي أضاف أن هذا اللواء لديه معرفة في إدارة المعركة. وكان قد منع في البداية 6 ألوية إسرائيلية من أن تتعمق في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستدل الخبير العسكري في حديث عن أداء المقاومة بالمشاهد الجديدة التي بثتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- والخاصة بمعارك بين مقاتليها وبين الجيش الإسرائيلي في غرب مدينة خان يونس .

وبحسب الدويري، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصّر على دخول خان يونس، لأنها تبحث عن "الأهداف الدسمة" من خلال فتحة الأنفاق التي تعتقد أنها ستساعدها في الوصول إلى شبكة الأنفاق، منوها إلى أن الاحتلال يظن أن الأسرى الإسرائيليين وقيادات المقاومة الفلسطينية موجودة في شبكة الأنفاق في خان يونس.

يذكر أن جيش الاحتلال سحب مساء أمس الأحد لواءين من المنطقة، لأنه لم يستطع توظيف القوة التي دفع بها (8 ألوية) إلى هناك بالطريقة الصحيحة، وفقا لتقدير الخبير العسكري

وعن مسار المعارك في خان يونس، رجح المصدر ذاته أن يعيد جيش الاحتلال تفكيره، ويتراجع من أجل إعادة التنظيم ورفع الجاهزية القتالية، وذلك إذا كثرت الإصابات في صفوف قواته.

وأعرب عن اعتقاده أن الاحتلال لن يكسب معركة خان يونس، وحتى لو دخلها فلن يستطيع التثبت فيها، كما حصل معه في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة، و"لكنه سيلحق أضرارا كبيرة وخسائر بالمدنيين والمقاتلين وبالبنية التحتية".