الحرب في غزة تضاعف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة وتهدد حياتهم

تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تدمير المرافق الصحية بالقطاع، الأمر الذي ضاعف من معاناة المصابين بالأمراض المزمنة بفعل غياب الرعاية اللازمة، والنقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية المتخصصة.

وتحدث بعض المرضى المصابين بأمراض مزمنة؛ مثل: سرطان الثدي وسرطان الدم لكاميرا الجزيرة عن معاناتهم في الحصول على الدواء لانعدامه؛ بسبب الحرب الإسرائيلية، كما شكا طفل يبلغ من العمر 12 عن انعدام الدواء، وعدم مقدرة أسرته على شراء الطعام، ناهيك عن دفع ثمن العلاج.

وقالت مريضة بسرطان الدم "كان يمكننا الحصول على العلاج قبل الحرب من الضفة الغربية، ولكن الآن لا يمكننا التحرك ولا مكان لنا غير البقاء في الشارع؛ لأن منزلنا تدمر بفعل القصف الإسرائيلي".

يذكر أن الاحتلال استهدف بالقصف العديد من المستشفيات في قطاع غزة، وأخرجها من الخدمة؛ مثل: المستشفى المعمداني، والإندونيسي، العودة، والقدس ومجمع الشفاء الطبي، ومستشفى بيت حانون، وكمال عدوان، وغيرها من المرافق الطبية.