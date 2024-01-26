صحف عالمية: نتنياهو يخلق أعداء لشن حرب لا نهاية لها

واصلت الصحافة العالمية تسليط الضوء على تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآخر المستجدات حول إمكانية صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن مضي إسرائيل قدما في خططها لبناء منطقة عازلة في غزة يهدد بصدع جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يشعرون بإحباط متزايد بشأن المشروع، ويحذرون من أنه يعزز المخاوف لدى الفلسطينيين من احتلال إسرائيل لأراضيهم، ويُصعب من مهمة إقناع الحكومات العربية بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع المدمر.

وخلص مقال بصحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين الذي يتحدث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن باستمرار، يعكس شعورا لدى نتنياهو بقدرته على الإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي تعزز مع إدراك نتنياهو أن تدفق المساعدات الأميركية مستمر وكذلك الدعم الدبلوماسي.

بدوره، اعتبر مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وصف نتنياهو لدور الوساطة القطرية بالإشكالي يجر سلوكه في زمن الحرب إلى مستوى منخفض جديد، منتقدا بشدة ما سماها محاولة نتنياهو تحميل قطر مسؤولية ما يجب أن يتحمله هو.

وأضاف المقال أنه "من الواضح أن نتنياهو أراد من خلال تسريباته تعطيل صفقة محتملة"، كاشفا أن "نتنياهو ذهب هذه المرة بعيدا بأكاذيبه وهو بهذا يخلق أعداء لشن حرب لا نهاية لها في الشرق الأوسط".

أما صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقالت إن تمسك القادة السياسيين في إسرائيل بإنكار أحقية الشعب الفلسطيني في الوجود والرغبة الجامحة في مواصلة الحرب الكارثية على قطاع غزة "ربما يدفعان محكمة العدل الدولية إلى الإقرار بمعقولية قضية الإبادة الجماعية واتخاذ تدابير مؤقتة استنادا إلى الأحكام القضائية الأخيرة المرتبطة بميانمار وأوكرانيا".

من جانبها، أثارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قضية منع إسرائيل الصحفيين الأجانب من تغطية الحرب في غزة، وأشارت إلى أن صحفيا إسرائيليا أجاب عند سؤاله عن السبب بأن دخول مراسلين غربيين إلى غزة "سيُسبب صداعا لإسرائيل، ويؤثر في دعايتها".

ولفت التقرير إلى أن العالم تمكن رغم ذلك من متابعة الأحداث المروعة في غزة "بفضل الصحفيين الغزيين الشجعان الذين بذلوا كل ما بوسعهم لتوثيق الوقائع، وكان ثمن ذلك باهظا".