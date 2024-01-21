سرايا القدس وكتائب القسام تسيطران على مسيرتين إسرائيليتين

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، وكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مقاطع فيديو لسيطرة عناصرهما على مسيرتين إسرائيليتين.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها نجحوا في السيطرة على مسيرة من طراز "سكاي لارك" (Skylark) أثناء قيامها بمهمة استخباراتية شرق منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، في حين كان طراز المسيرة التي سيطرت عليها سرايا القدس هو "إفو ماكس 4تي" (EVO MAX 4T).

وأظهر المقطع الذي نشرته القسام أحد مقاتلي الكتائب وهو يفكك أجزاء الطائرة، ثم علق قائلًا "تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام من السيطرة على طائرة سكاي لارك التابعة للواء المدرعات بعد الإغارة على موقع الجعبري شرق مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".