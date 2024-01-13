شاهد.. القسام تنقض على جنود وآليات الاحتلال من مسافة صفر في خان يونس

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا تظهر اشتباك مقاتليها مع جنود وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محاور مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبدأ الفيديو باستهداف أحد المقاتلين دبابة ميركافا من مسافة صفر ثم استهداف أخرى من فوق سطح إحدى البنايات.

وأظهر الفيديو -أيضا- استهداف مزيد من الآليات في شوارع خان يونس، إلى جانب استهداف جنود كانوا متمركزين في أحد المباني.

وقصف أحد المقاتلين دبابة ميركافا من مسافة صفر، وقال إنها "للشيخ صالح رحمه الله عليه"، في إشارة إلى القيادي بالحركة صالح العاروري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما ظهر مقاتلو القسام، وهم يشتبكون مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة، ثم قصفوا ناقلة جند قالوا إنها كانت محملة بالمتفجرات.

وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 جنود وضباط في تفجير ناقلة الجند المحملة بالمتفجرات، والتي قال إنها قصفت من جانب إحدى الدبابات عن طريق الخطأ.

ونشرت القسام صورا تظهر بعض المخلفات التي حصلت عليها بعد تفجير ناقلة الجند، كانت تضم ملابس وخوذا وبعض الأسلحة والمعدات.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت توجيه رشقة صاروخية جديدة إلى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الكتائب إنها قتلت وجرحت أفراد 4 مجموعات إسرائيلية راجلة، واستهدفت 6 دبابات من طراز ميركافا، ومروحية، وناقلة جند، وجرافة في معارك خان يونس جنوبي القطاع.