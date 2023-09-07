كيف تحفظ قطر تاريخها وتاريخ العالم العربي والإسلامي؟

تحتضن مكتبة قطر الوطنية مكتبة تراثية، وضع نواتها الأولى الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني، حيث فكّر في طريقة تحفظ تاريخ قطر والمنطقة، وتاريخ العالمين العربي والإسلامي.

وتأتي المكتبة التراثية -حسب ما كشفت إخلاص أحمد، مسؤولة الجولات التعريفية والمعارض في المكتبة التراثية لقناة الجزيرة- في أقسام عدة، تشمل أدب الرحلات، وتاريخ منطقة الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى بلاد الشام ومصر، وشرق آسيا وما حولها.

وتمتلك المكتبة أكثر من 1500 خريطة منها خريطة نادرة للعالم، وهي خريطة عثمانية ترجع للقرن السادس عشر الميلادي، وهي غير متاحة للإعارة بسبب قيمتها وندرتها، لكنها مرقمنة بجودة عالية، ومتاحة عن طريق المستودع الرقمي، بما يسمح بحفظها للأجيال القادمة.

وتحتل المكتبة التراثية مكانة مركزية في مكتبة قطر الوطنية، حسب ما أكدت مسؤولة الجولات التعريفية والمعارض في المكتبة التراثية.