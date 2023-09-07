خلال 10 دقائق.. سجين أميركي يهرب على طريقة رجل العنكبوت ويثير الرعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر حالة هرب غريبة من سجن في أميركا، حيث اتبع السجين الهارب أسلوبا أقرب لطريقة الرجل العنكبوت في تسلق أحد حوائط السجن.

الفيديو الذي رصده برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/9/7) حظي بتفاعل واسع، وكان لسجين من أصل برازيلي اسمه "دانييلو كافوكونتي" في أحد سجون مقاطعة بنسلفانيا الأميركية.

وكان قد صدر بحق "كافوكونتي" حكم بالسجن المؤبد بسبب قتله صديقته السابقة "ديبورا" عام 2021 حيث طعنها 38 طعنة أمام أطفالها بعد علمها بأنه متهم بجرائم قتل في البرازيل، وخوفه من أن تبلغ الشرطة بشأنه.

وكان كافوكونتي سيرحّل خلال 4 أسابيع إلى سجن إصلاحي، لكنه هرب قبل أسبوع من السجن بطريقة لافتة، وكأنه "الرجل العنكوبت"، حيث ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يتحين فرصة مناسبة، ليتسلق سريعا لأحد حوائط السجن قبل أن يختفي.

وتبلغ المساحة الداخلية لمبنى السجن الذي هرب منه "كافوكونتي" قرابة 9 هكتارات، ويحتوي على أكثر من ألف سرير، وفيه أكثر من 160 كاميرا مراقبة، ومع ذلك استطاع الهرب عند الثامنة والنصف صباحا، واختفى عن الأنظار في أقل من 10 دقائق.

وبعد عملية الهروب، رصدته كاميرات المراقبة يتجول في بعض أحياء المدينة وعلى ظهره حقيبة، وهو ما يعني حصوله على مساعدة، الأمر الذي دفع الشرطة لتحذير السكان عبر متحدث باسمها والذي قال "نطلب من جميع السكان التأكد من حماية منازلهم وسياراتهم وفحص كاميرات المراقبة ومراقبة أولادهم وأصدقائهم".

رعب بالمدينة

ومع تجاوز الخطر نطاق السجن إلى الحياة في المدينة، أغلق عدد من المدارس القريبة من المنطقة أبوابها، في حين وضعت جامعات إجراءات أكثر صرامة عند دخول وخروج الطلاب.

ورصد برنامج شبكات في حلقته جانبا من تعليقات مغردين على عملية الهروب تلك، ومنها ما كتبه خالد العواجي "طريقة الهروب تشعرك أنه مخطط من فترة ومتدرب عليها وأي فرصة يهرب!!".

وبينما علق فيصل‎‎‎‎ ساخرا "مساجينهم نشيطين ورياضيين.. المجرمين إلي عندنا يضرب عدس ولحم.. وسرَه مترين ما يقدر يتحرك.. وقضيته سارق تيس".

وغرد شادي "ياخي أمريكا على كبر هياطها تلاقي فيها ضعف وعشوائية ومعدل جريمة مو طبيعي".

أما "هلا" فأثارت في تغريدتها عددا من التساؤلات وكتبت "واللي مستلم الكاميرا وش وضع.. وفتحات التهوية كلها تطلع عالسطح يعني بيطب بالحوش مرا ثانيه.. والسلك الشائك وش وضعه مع الإنذار.. السطح بيكون ملغم،،، أتوقع هاذا معاه أحد معاونه".

وقالت شقيقة الضحية والتي كانت على علم بعلاقة شقيقتها مع المجرم "لم أنم لعدة أيام.. أعيش في خوف منذ أن علمت بهروب كافوكانتي".

ولا يزال المجرم هاربا ودخلت مطاردته من قبل الشرطة يومها السابع، والتي تواجه تحديا بسبب الغابات الكثيفة التي في المحيط وقدرته على الاختباء، لذلك وضعت الشرطة جائزة بقيمة 10 آلاف دولار لأي معلومات تساعد في القبض عليه.