يُتحكم بها عن طريق تطبيق ذكي.. هل أصبح الحلم حقيقة مع سيارة سكودا الجديدة؟

عبرت شركة سكودا لصناعة السيارات عن نفسها وعن مستقبل المركبات من وجهة نظرها من خلال سيارة كهربائية مستقبلية أعلنت عنها مؤخرا وأطلقت عليها اسم VISION 7S، فما أبرز مميزاتها؟

وسلط برنامج "حياة ذكية" (2023/9/6) الضوء على أبرز مميزات هذه السيارة التي يعتقد بعض المختصين في قطاع السيارات أنها تمتلك من المواصفات والميزات ما يؤهلها لتكون منافسا قويا في مجال سيارات الكهربائية الذكية.

فقد قدمت سكودا التشيكية لعشاقها سيارة اختبارية لقت إعجاب الكثيرين، خاصة أنها بتصميم خارجي مثير للإعجاب، إذ يمكن التحكم في خصائص السيارة من خلال تطبيق خاص على الهاتف الذكي مثل تشغيل السيارة والموسيقى وتعديل وضعية المقاعد الداخلية وفتح الأبواب.

وركزت سكودا على التصميم الداخلي بشكل كبير في سيارتها، حيث تتميز بمساحة كبيرة تجعل المقصورة مكانا مميزا للراحة والاسترخاء، كما زودت السيارة بشاشة كبيرة بحجم 14.6بوصات. بالإضافة إلى أسطح تفاعلية يمكن الرسم عليها.

كما أولت اهتماما كبيرا للأطفال داخل المقصورة، حيث وضعت مقعد الأطفال في منتصف السيارة باعتباره أَأْمن مكان لهم، كما زودت السائق بكاميرا يمكن من خلالها الاطمئنان على الطفل بشكل مباشر دون الحاجة للنظر للخلف أثناء القيادة.

أما من حيث المسافة، فتتميز سكودا الكهربائية الجديدة بالقدرة على قطع 600 كلم في الشحنة الواحدة، مع بطارية بحجم 89 كيلووات/ساعة. ولا تتوافر حتى الآن معلومات عن قوة أداء المحرك. ومن المتوقع أن تطرح سكودا سيارتها في الأسواق عام 2026 بسعر 60 ألف يورو تقريبا.

ويأتي إعلان سكودا عن جديدها في الوقت الذي تتنافس فيه شركات صناعة السيارات على المستقبل منذ الآن، خاصة أن سوق المركبات يضج بجديد التكنولوجيا والأفكار المميزة التي تقدمها معظم الشركات لحجز مكان لها بين العمالقة في المستقبل القريب.