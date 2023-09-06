طرد مشجع من مباراة تنس دولية بسبب هتلر.. ما القصة؟

على خلاف ما كان يأمل، انتهى الأمر بمشجع في إحدى مباريات بطولة أميركا المفتوحة للتنس، هتف بعبارة ارتبطت بالزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، إلى طرده من الملعب.

ورصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/9/6) مقطع فيديو أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي، من لقاء في البطولة الأميركية جمع لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف 12، أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف سادسا.

وخلال المباراة التي استمرت 5 ساعات وفيها 5 جولات، سمع زفيريف في الجولة الرابعة هتافا من أحد الحضور بجملة شهيرة يعرفها الألمان ارتبطت بالحقبة النازية وزعيمها هتلر وهي "ألمانيا فوق كل شيء".

ويذكر أن النازية قامت على فكرة تفوق العرق الآري على باقي أعراق البشر لدرجة أن النشيد الوطني النازي كان يتضمن عبارات مثل "ألمانيا فوق كل شيء.. فوق كل شيء في العالم".

حينها، أوقف اللاعب الألماني المباراة وتحدث إلى الحكم، حيث أبدى له اعتراضه على ذلك الهتاف، فالتفت الحكم إلى الجمهور وسأل عمن ردد الهتاف، فأشاروا لشخص في المقاعد الأمامية، ومن ثم أخرجه الحرس.

آراء متباينة

وحظي المقطع بتفاعل في منصات التواصل رصد "شبكات" جانبا منه، ومن ذلك ما كتبه مهند العقايلة "خلي العبارة تنفع المشجع بعد طرده أمام الكاميرات في البث المباشر، وبعد أن أصبح كذلك حديث الإعلام".

في حين غردت يارا "على الرغم من كل التطور والحضارة والصناعة الألمانية إلي منتشرة بكل بلدان العالم إلا أن تاريخ هتلر أسود ويخجل منه الألمان لولد الولد".

بينما رأى شاهر يونس أن الأمر مبالغ فيه وكتب "يعني العبارة ليس لها حقوق ملكية واللغة ومفرداتها ليست حكرا لأحد فالكلام يعبر عن قائله فقط".

وعلى ذات الخط، غردت ريم "بظن الموضوع عادي يمكن المشجع ألماني وأخدته الحمية وقال هالجملة ليشجع بلده.. متل كل إنسان لما يشجع بلده بيقول كلمات بتدل على تفوق بلده".

وفي السياق، قال متحدث باسم الاتحاد الأميركي للتنس في بيان "هذه إهانة لزفيريف.. وتم طرد المشجع خارج الملعب".

ولاحقا، علق اللاعب الألماني على الحادثة بالقول "أحب المعجبين العاطفيين.. لكنني أعتقد أنني ألماني ولست فخورا حقا بهذا التاريخ، إذا لم أقم بالرد، فأعتقد أن الأمر سيئ من جانبي".