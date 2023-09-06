شاهد.. يمني يستقل دراجة نارية بـ9 من عائلته ويثير تفاعل مغردين

تداول نشطاء ومغردون يمنيون مقطع فيديو لشخص ينقل عائلته المكونة من 9 أفراد على دراجة نارية، وهو ما أثار تفاعلا في منصات التواصل الاجتماعي.

ومع أن الدراجة قد صُممت في الأساس لحمل شخصين على الأكثر، إلا أن ذلك لا يتم الالتزام به في معظم الأحيان باليمن التي تعد الدراجات النارية من مواصلاتها الشائعة بسبب الظروف المعيشية، فمن المعتاد أن يستقلها 3 أو أكثر رغم مخالفة ذلك للقانون.

غير أن المقطع الذي تداوله اليمنيون على نطاق واسع، يظهر نقلَ شخص عائلته كاملة والمكونة من 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال على دراجته المخصصة لنقل شخصين، في حين أفادت مصادر بأنه كان مسافرا بهم من صنعاء إلى الحديدة، وهي مسافة تمتد لنحو 230 كيلومترا بين المحافظتين.

تجدر الإشارة إلى أن السفر على هذا الطريق صعب في الأحوال العادية، حيث تحتاج السيارة إلى نحو 5 ساعات لقطع هذه المسافة، بسبب وعورة الطريق وكثرة منعطفاته، كما أن ظروف حر الصيف والطبيعة الجبلية للطريق تزيد من خطورة الأمر.

مغامرة خطيرة

ورصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/9/6) جانبا من تعليق اليمنيين على مقطع الفيديو المتداول لهذه العائلة، ومن ذلك ما كتبه محمد ناصر "خطأ وقلة مسؤولية، ولو ظروفه معدمة لا يجوز الإلقاء بهم للتهلكة بهذه المغامرة الخطرة".

ومتفقا معه، غرد يحيى "هذا خطأ كبير جدا، إذا كان الأب مغامر بحياته فبأي ذنب تهلك تلك الأروح التي لا تفقه شيئا عن المخاطر والطرقات.. لا تحدثوني عن ظروف البلد، كان يتم نقلهم على مراحل".

وبنبرة أخف في تحميل الأب المسؤولية، كتب الصقر الشرعبي "الخطأ خطأ لكن ما بلومه لأنه وضع البلاد ما تسمح له يأخذ سيارة، والألم الحقيقي هو انعدام الإنسانية في بلادنا".

في المقابل، التمس نبيل علي العذر لصاحب الدراجة النارية، حيث قال "هذا الشخص أكيد ما بيضطر يتصرف هكذا إلا من ضرورة ولكن مخاطرته بأطفاله هكذا انتحار وأكيد هذا يستحق الدعم والمساعدة".

في حين غرد سمير عبد العزيز "الموضوع فيه ألم وحسرة، هو فعلها لعجز لأنو عجز عن تكاليف السفر مما اضطره يخاطر بحياته وحياة أسرته كل هذه المسافة".

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى وجود أكثر من مليون دراجة نارية تستخدم كوسيلة مواصلات في اليمن، ويمنع القانون ركوب أكثر من شخص خلف قائد الدراجة، في حين تشير إحصائيات المرور في صنعاء إلى أن نحو 24% من الحوادث المرورية من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2021 كانت بسبب الدراجات النارية.