ما قصة المثل القائل "هي صفقة لم يشهدها حاطب"؟

سلطت حلقة برنامج "تأملات" الضوء على مثل عربي ارتبط بالصحابي حاطب بن أبي بلتعة ويتعلق بالبيع والشراء، ويضرب لكل أمر ينبرم دون صاحبه، فما قصة المثل القائل "هي صفقة لم يشهدها حاطب"؟

فقد عرف الصحابي بن أبي بلتعة بحزمه وخبرته في البيع، فإذا باع بعض قومه أو اشترى جعل ذلك على يده وأمام عينه كي لا يغبن في البيعة.

وقالوا: باع بعض أهله بيعة خُدع فيها، فقالوا: هي "صفقة لم يشهدها حاطب"، فذهبت مثلا.

ويضرب هذا المثل للأمر يغيب عنه البصير به فيجري على غير وجهه.

وفي موضوع آخر، لا يخلو فيلم مصري من امرأة غاضبة تصيح "داهية تاخدك"، فما معنى هذا الكلام؟

وكما ورد في حلقة (2023/9/5) من برنامج "تأملات" فهو دعاء عظيم يأتي من لفظ "داهية" الذي أورده القاموس المحيط فقال: الداهية هي الأمر العظيم، ودواهي الدهر: ما يصيب الناس من عظيم نُوَبِه.