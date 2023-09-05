صدّقه أحيانا وكذّبه مرات عدة.. رونالدو يخضع لجهاز كشف الكذب والملايين يتابعون

يترقب عشاق الساحرة المستديرة كل ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فوق المستطيل الأخضر وخارجه، ولكن مقابلته الإعلامية الأخيرة نالت اهتماما خاصا من رواد منصات التواصل حيث خضع النجم الشهير لجهاز كشف الكذب لتقييم إجاباته عن الأسئلة.

الأسئلة التي طرحت على "الدون" تنوعت ما بين حياته الشخصية وأرقامه الفردية القياسية وألقابه المختلفة مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومنتخب بلاده، وأبرز المدربين في مسيرته الكروية.

وبحسب مقاطع فيديو بثها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2023/9/5)، أقر جهاز كشف الكذب بصحة ردود رونالدو على بعض الأسئلة، مثل "هل بحثت عن نفسك في غوغل؟"، و"هل سبق أن تناولت وجبات سريعة؟"، إذ أجاب قائلا على كلا السؤالين "مرات عدة".

لكن الجهاز لم يتقبل إجابة رونالدو عندما نفى أنه "يشخر خلال النوم"، وكذلك الحال عندما اعتقد الدولي البرتغالي أن منتخب بلاده سوف يفوز بلقب كأس العالم.

أما النقطة الأكثر جدلا فقد كانت حين اعتبر "الدون" هدفه المقصي بألوان ريال مدريد الإسباني في شباك يوفنتوس الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا أفضل أهدافه على الإطلاق، وهو ما رفضه جهاز كشف الكذب، ليعود رونالدو قائلا "أفضل هدف.. أصعب هدف وأجمل هدف".

وأشار رونالدو إلى أنه يحمل الرقم القياسي كأكبر عدد من الأهداف في التاريخ بتسجيله 835 هدفا، واعتبر الدوري الإنجليزي "الأقوى في العالم"، وسط تأييد لكلامه من جهاز كشف الكذب.

ورفض رونالدو تصنيف مدربه الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون عندما كان لاعبا ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الأفضل تاريخيا، وحين رفض الجهاز الإجابة عاد وأكد أنه لعب مع العديد من المدربين وحقق العديد من الإنجازات "لذلك يستحقون لقب الأفضل"، ليجيب محاوره هذه المرة بأنه "جواب محق".

تفاعل منصات التواصل

وكالعادة، تباينت ردود أفعال عشاق الكرة على مقابلة رونالدو الفردية مثلما الحال على أدائه فوق أرضية الميدان، إذ رفض المغرد رائد تقييم جهاز كشف الكذب لأجوبة اللاعب، وتساءل "كيف يعني يكذب في اختيار هدفه المفضل؟ كلها أهدافه وإذا اختار أي هدف آخر مش راح تفرق كثير".

أما زيدان فقد اعتبر الأسئلة التي طرحت على رونالدو "غبية"، وأشار إلى أنه كان من الأفضل سؤاله عما إذا كان غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي "أفضل منه"، قبل أن يواصل حديثه قائلا "حينها سيجيب لا، وجهاز الكذب يكشفه".

وقال أيهم "أصلا السؤال من الأساس خطأ، كيف يبدل ألقابا جماعية، هذه الألقاب حق الفريق كله وليس فردا واحدا، هذا مجهود فريق بأكمله، يمكن لو السؤال كان عن الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي لأنها جائزة فردية".

من جانبه، فضّل عقيل التعليق على جهاز كشف الكذب وآلية عمله، واعتبر أن قياس نبضات القلب والتوتر "ليس دقيقا 100%"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاصا لديهم القدرة على الكذب دون أن يهتز فيهم أي شيء، وبالتالي لا يكتشفها الجهاز".

يذكر أن المقابلة التي أجراها رونالدو كانت لصالح منصة "بينانس"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وحظيت بعدد مشاهدات كبير جدا وصل إلى 15 مليون مشاهدة بعد أقل من يوم على نشرها في حساب النجم البرتغالي في إنستغرام.