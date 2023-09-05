بعد أن كانت اليوتيوبر روبي تقدم نفسها كمدربة تعطي نصائح للآباء بأسس التربية الصحيحة للأبناء ألقت الشرطة الأميركية القبض عليها بسبب إساءتها لأطفالها وتعذيبها لهم.

وقد تميزت روبي عن باقي المدربين بأنها تقدم نصائح وصفت بالقاسية ومعاملة صارمة ظهرت بشكل واضح في الفيديوهات التي تقدمها مع أطفالها الستة على قناتها على يوتيوب التي أطلقتها منذ عام 2015، ويتابعها مليونان و300 ألف متابع، ونشرت فيها أكثر من 1200 فيديو، أغلبها عن الطرق الصحيحة لمعاملة الأبناء وتنشئتهم.

لكن الأم روبي أثارت غضب متابعيها من خلال معاملتها القاسية لأطفالها، حيث أجبرت أحد أطفالها على النوم على كرسي غير مناسب لعدة أشهر قبل أن يعود إلى غرفته كنوع من العقاب، فيما هرب طفل آخر من أطفالها من نافذة غرفته إلى بيت الجيران ليطلب الطعام والماء لأنه معاقب.

وفي فيديو آخر لها رفضت روبي إرسال طعام لابنتها في المدرسة عقابا لها لأنها نسيت تحضير طعامها بنفسها في الصباح الباكر، وقالت اليوتيوبر الشهيرة ردا على طلب المدرسة بإرسال الطعام إن طفلتها ستتضور جوعا اليوم، وبعد ذلك ستتعلم ألا تنسى أن تحضّر طعامها بنفسها.

ولم تتوقف قساوة "الأم اليوتيوبر" عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى حد تلقي الشرطة بلاغا بشأن حدث وُجد في حالة صحية سيئة، حيث بدا هزيلا وعلى جسمه جروح مفتوحة وشريط لاصق، فتوجهت الشرطة إلى منزل الأطفال وقامت باعتقال الأم ووجهت لها تهمتين بسبب الإساءة للأطفال، وتم نقل اثنين من الأطفال إلى المشفى للعلاج من سوء التغذية.

ومن التغريدات التي أبرزها برنامج "شبكات" بتاريخ (2023/9/5) تغريدة هبة أحمد التي شددت على ضرورة مراقبة محتوى وسائل التواصل، وقالت في تغريدتها "أي لازم يحطوا ضوابط لهيك محتويات عالسوشيال ميديا، المجتمع مو ناقصة عنف.. حاجتنا اللي عم نشوفه يوميا".

بالمقابل، رأت الناشطة نينا أن الأم العربية بدورها تعاقب أطفالها بطرق مختلفة، وكتبت "يجو يشوفو أمهاتنا.. وسائل التعذيب لا تعد ولا تحصى".

من جهتها، انتقدت الناشطة نهيدة حب المال والشهرة الذي يجعل بعض المؤثرين يقومون بتصرفات غير طبيعية، وغردت " قديش إنه المظاهر خداعة والناس كلها مستعدة تعمل غير الطبيعي لأجل المال والشهرة".

بدورها، تمنت الناشطة لينا أن تطبق مثل هذه القوانين في الدول العربية من أجل حماية الأطفال وسلامتهم "الحمد لله انو في عندهم قانون يحمي الطفل من ظلم الآباء.. يا ريت لو عندنا في هيك قانون كان طلع عندنا جيل سليم من العقد النفسية".

ومن اللافت أنه بعد اعتقال اليوتيوبر روبي نشرت ابنتها الكبرى شيري منشورا على إنستغرام كتبت فيه "نحن سعداء لأن العدالة تحققت.. الأطفال بخير".