تهكم وحيرة على منصات التواصل.. نيزك غريب في سماء تركيا

تناقل رواد منصات التواصل أنباء عن سقوط نيزك جنوب تركيا والشمال السوري، وذلك وفقا لشهادة من أناس في مناطق متعددة، لكن الكثيرين من النشطاء استغربوا من لون النيزك الباهت وقوته الضعيفة، وذهب البعض للتشكيك بأنه نيزك من الأساس.

ومن التغريدات التي تناولها برنامج شبكات بتاريخ (2023/9/3) تغريدة "ألفا" التي لم تستبعد سقوط النيزك، وربطت هذه الظاهرة بما يشهده العالم من تغيرات مناخية وكوارث طبيعية، وكتبت في تغريدتها "ظللنا نقول نيازك حتى فعلا اجانا نيزك… اسا (الآن) بركان وتسونامي وبنكون ختمنا سنة 2023 بامتياز وأبصر (لا أدري) اسا جايتنا شتوية مميزة كمان".

بينما سخر أيمن من الحادثة، وشبه النيازك ببطل أفلام الكرتون، وقال في تغريدة له "هي قوات فيغا الكبير غراندايزر قام بالواجب لاتخشو شيئا".

وعقد المغرد منير سلايمة مقارنة بين نيازك الأمس واليوم من حيث القوة والصلابة، وقال "حتى النيزك صار باهتا وما إلو قيمة.. زمان كان ينهي أنواعا وأجيالا".

أما الناشط زهير فعلق بشأن سعر بيع النيزك، وقال "مطلوب للشراء نيزك بالسرعة القصوى يكون خاليا برا جوا بدون بخ بسعر معقول بلا تشليف".

يذكر أن آخر نيزك كبير سقط على الأرض كان عام 2013 ورافقه عدد من الشظايا سقطت في روسيا.

وتصنف النيازك لعدة أنواع منها الحجري ويحتوي على صخور فيها معادن السليكا. والثاني هو النيزك الحديدي، وتكون أغلب المعادن المكونة لهذا النيزك من الحديد والنيكل. أما النوع الثالث فهو كوكتيل من الحجر والمعادن وجميعها تحتوي بين 10-20% من الأوكسجين.