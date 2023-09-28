بعد ساعات من فاجعة زفاف الحمدانية.. تسمم جماعي بعرس آخر يثير غضب عراقيين

لم تمض 24 ساعة في العراق على فاجعة حريق حفل زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد، حتى وقعت حادثة أخرى أثارت غضب العراقيين، حيث أصيب العشرات بتسمم جماعي في عرس بقضاء الحويجة في محافظة كركوك؛ بسبب طعام فاسد.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية -أمس الأربعاء-، خبرا قالت فيه، إن "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قُدّم لهم في إحدى حفلات الأعراس"، بينما أفادت وزارة الداخلية في وقت لاحق، بأن نحو 262 مصابا غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

ورصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/9/28) مقاطع مرئية نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر وصول بعض حالات التسمم جراء تناول طعام العرس إلى مستشفى الحويجة.

صدمة وغضب

وأثارت حادثة التسمم الجماعي تلك جدلا عبر المنصات العراقية، خاصة أنها أتت عقب ساعات من كارثة حفل زفاف الحمدانية، ومن ذلك ما كتبته نور، "أحس أكو شي ورا هالأحداث لأن مو معقوله هيج وبنفس اليوم وورا كم ساعة".

وبينما غردت نجوى، "الله يشافيهم ويعافيهم بس شسالفة الأعراس شنو لا أكو رقابة على القاعات لا على الأكل شنو سالفتكم خالي"، وكتب فرهد، "صدق كذب شنو القصة ؟! يعني هسة إلي يريد يتزوج ميسوي لا حفلة ولا عزومة ولا كلشي".

بينما رأى حساب حمل اسم ويسنو في تغريدة بأنه، "ربما خطأ من الطباخ، أو لأن الطعام قديم.. في بلدي، وقعت عدة حوادث، بعضها يؤدي إلى الموت، وبعضها يؤدي فقط إلى الألم".

وفي إجابته على وسائل إعلام محلية، قال أحد أصحاب حفل الزفاف، إن الطعام الذي تناوله من حضروا حفل الزفاف اشتروه وأعدوه بأنفسهم ولم يكن فاسدا، وبينما أصيب بعض متناوليه بالتسمم، لم يُصَب آخرون، مؤكدا أنهم لا يعلمون حتى الآن سبب هذا التسمم.

بينما قال الدكتور زياد الجبوري، مدير عام دائرة صحة كركوك لبرنامج شبكات، إنه أُخذت عينات من الطعام ومن مخرجات المصابين، وفي انتظار نتائجها لتحديد سبب التسمم، مؤكدا أن جميع الحالات كانت يسيرة أو متوسطة، وتماثلت للشفاء.