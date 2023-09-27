رياض حجاب يكشف لـ"الجانب الآخر" تفاصيل انشقاقه عن النظام السوري

تبث قناة الجزيرة، الجمعة 2023/9/29، حلقة جديدة من برنامج "الجانب الآخر"، مع رئيس الوزراء السوري الأسبق الدكتور رياض حجاب، للحديث عن عدة ملفات مهمة وحساسة تتعلق بالوضع السوري، بالإضافة إلى سيرته الذاتية.

ويتناول حجاب في "الجانب الآخر" نشأته الأولى وتكوينه الاجتماعي، ودراسته، فضلا عن نشاطه في العمل الطلابي، والمسؤوليات التي تقلدها في اتحاد طلبة سوريا، وصولا إلى تدرجه في العمل السياسي والحكومي في حزب البعث، وفي السلطة، حينما عمل محافظا لمحافظتي القنيطرة واللاذقية، ثم وزيرا للزراعة.

كما يتطرق حجاب إلى محطة مفصلية في تاريخ عمله السياسي وفي تاريخ سوريا، وتتعلق بالمظاهرات التي انطلقت في درعا في مارس/آذار 2011، وتوسعها لتعم باقي المدن السورية، ثم تطورها إلى انتفاضة ومواجهات، حيث كلف حجاب في تلك الفترة برئاسة وزراء سوريا، الأمر الذي وضعه أمام تحد معالجة هذه التطورات.

كما يكشف في حديثه للجانب الآخر، أنه حاول في تلك الفترة من توليه رئاسة الوزراء، التواصل مع القيادة السورية، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى المحتجين، وذلك بهدف حقن الدماء وإنهاء الأزمة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف في ظل تمسك الرئيس السوري بشار الأسد بالحل الأمني، وإعلانه أن الحكومة المكلفة -حكومة رياض حجاب- هي حكومة حرب، خلافا لما تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة.

ويقول إنه وصل في مساره إلى مفترق طرق، ولذلك قرر الانشقاق عن النظام والالتحاق بالمعارضة السورية، حيث وضع خطة وترتيبات مع أطراف سورية معارضة في الداخل، من أجل تأمين خروجه وأسرته وإخوته وعائلاتهم، وهو الأمر الذي تحقق بوصوله إلى الأردن، ليعلن انشقاقه عن النظام.

ويتحدث رئيس الوزراء الأسبق بعد ذلك عن انضمامه إلى المعارضة، وتواصله مع المجتمع الدولي من أجل البحث عن حل للأزمة السورية، كما يوضح رأيه في عدة ملفات مهمة وحساسة تتعلق بالوضع السوري، كطبيعة بنية النظام، ومصير الحل في ظل فشل المفاوضات بين النظام والمعارضة، وقضايا أخرى مثل ملف اللاجئين السوريين وتشرذم المعارضة السورية.

يذكر أن برنامج الجانب الآخر -الذي تقدمه علا الفارس- سيبث سهرة الجمعة الساعة 22.05 بتوقيت مكة المكرمة.