متحدثة بالجيش الأوكراني تعلق على تسلم بلادها دبابات "أبرامز" الأميركية

قالت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك إن أي معدات عسكرية أو أسلحة نحصل عليها "تشكل دعما حقيقيا ومؤثرا في أرض المعركة، وتساعد كذلك في تدمير العدو وخطوطه".

جاء ذلك خلال حديث هومينيوك لقناة الجزيرة -في نشرة الحصاد بتاريخ (2023/9/25)- في تعليق منها على وصول أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأميركية إلى بلادها.

ورأت أن تسلم الجيش الأوكراني المعدات العسكرية يأتي "في وقت مناسب طالما كان العدو موجودا"، مشيرة إلى أنها تساهم في تحرير الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وفي معرض ردها على سؤال عما إذا كانت ستقدم الدبابات الأميركية إضافة نوعية خلافا لأداء دبابات ليوبارد الألمانية وتشالنجر البريطانية وفق التطلعات التي كانت معقودة عليها، شددت على أهمية أي دعم عسكري، أما في ما يخص التوقعات فأشارت إلى أنها تعتمد على القيادة العسكرية وأرض المعركة.

ولفتت إلى أن جميع الدبابات التي حصلت عليها أوكرانيا تستخدم في المهام المناسبة وتساهم في تدمير العدو، مشيرة إلى أن بلادها تتعامل مع "جيش أكبر بالعدد والعتاد"، لكنها قالت إن الإرادة الأوكرانية أكبر بكثير.

هجمات متواصلة

وفي ما يخص هجمات بلادها المتواصلة على شبه جزيرة القرم، قالت المتحدثة بالجيش الأوكراني إنه جرى التنبيه إلى أنه سيتم تدمير كل المعدات والذخيرة لدى العدو، إلى جانب مراكز تجمعه "لذلك نقوم بهجمات على أهداف شرعية لنحرر كل أراضينا".

أما بالنسبة لسير العمليات على الأرض فأوضحت أن الجيش الأوكراني يتقدم ببطء، لأن "العدو لديه خطوط دفاع قوية على مراحل، ويجب علينا أن نقوم بتخطي كل هذه المسافات مع الحفاظ على جنودنا".

وأكدت هومينيوك على أهمية المعدات العسكرية للدفاع عن جنود المشاة، مجددة مطالب بلادها بالحصول على أسلحة بعيدة المدى "تسمح لها بتدمير العدو على مسافات طويلة لكي تتقدم".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف أن بلاده تسلمت أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأميركية.

بدورها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن سلمت السبت الماضي أول دفعة من هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وسيتم إرسال المزيد منها في الأشهر المقبلة.