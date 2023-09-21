خالفت قواعد العلم.. ما قصة "البقرة المبروكة" التي ظهرت في مصر؟

أثارت بقرة في قرية "منشأة أريمون" بمحافظة البحيرة شمالي مصر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ الأهالي التبرك بها وألبسوها المسابح وأطلقوا عليها "البقرة المبروكة".

حكاية البقرة بدأت بعدما أعلن صاحبها زهران محمود -من قرية منشأة أريمون بمركز المحمودية التابع للبحيرة- أنها حامل في الشهر التاسع بينما عمرها لم يتجاوز 4 أشهر، وذلك يتناقض مع قوانين العلم التي تؤكد أن الأبقار تحمل بعد عام من ولادتها وحملها 9 أشهر تقريبا.

وبعد الإعلان عن خبر حمل البقرة الصغيرة، احتلت صورها وأخبارها مساحة كبيرة من مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية، بعدما تعامل معها كثيرون من أهل القرية المشهورة بتربية الأبقار باهتمام وتوقير كبيرين.

محمود قال في مقطع فيديو إن بقرته مباركة وإنها معجزة بسبب حملها وظهور علامات الولادة عليها وهي لم تتجاوز 4 أشهر، لتصبح البقرة حديث أهل المنطقة، ثم انتشر المقطع كالنار في الهشيم.

حلقة 21 سبتمبر/أيلول من برنامج شبكات، تناولت تفاعل منصات التواصل مع قصة البقرة المبروكة، والتي تراوحت بين الإنكار والاستغراب من المبالغة في التعامل مع الأمر.

الناشط محمد استغرب من الحديث عن حمل البقرة بينما سنها 4 أشهر، قائلا "يا إخوانا حرام عليكم إزاى (كيف) عندها أربع شهور ونصف وحامل في تسع شهور؟ أنتم بتهرجو (تمزحون) والله".

حساب آخر يدعى الوردة سخر من تسمية البقرة بالمبروكة قائلا "مبروكة يعني بتنزل زبدة سايحة مثلا ولا إيه؟! أستغفر الله العظيم".

أما محمد عبد الوهاب فدافع عن صاحب البقرة بالقول "والله كبرتم الموضوع يا شباب والله الراجل ما يقصد حاجة بالمقام. الراجل بس حب يعبر عن فرحته والبقرة طلعت مش حامل".

وبعيدا عن هؤلاء وأولئك، أعرب وليد عن أسفه لما آلت إليه حال المجتمع من جهل بالعلم والدين، قائلا "للأسف الموضوع مش مضحك خالص الموضوع محزن أقسم بالله احنا وصلنا مرحلة صعبة أوي من الجهل بالدين والجهل عموما".

وعلى عكس الجميع، دخل عميد الطب البيطري بجامعة دمنهور الدكتور نبيل محمد، ليوضح الأمر، قائلا "البقرة ليست مبروكة وتعاني من فتاق وحملها غير علمي".

لم يقف الأمر عند الحد، فقد توجه فريق طبي من جامعة دمنهور للوقوف على حالتها وتبين أنها بالفعل غير مكتملة النضج وأن أحشاءها قد خرجت من البطن واتخذت مساحة كبيرة تحت الجلد، وأكد الفريق المتخصص أن البقرة لم تنضج جنسيا بعد، وبذلك يستحيل أن تكون حاملا.