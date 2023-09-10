تعرف على مراحل عمليات الإنقاذ في حالات الكوارث

وفقا للبروتوكولات الدولية لعمليات الإنقاذ في حالة الكوارث، فإن هذه العمليات تنقسم إلى عدة مراحل؛ المرحلة الأولى: البحث عن ناجين، ويعد هذا الزمن تقديريا حسب المناطق وحجم الدمار وطبيعة البنايات، وتستخدم في هذه المرحلة أجهزة وأدوات خاصة للبحث عن ناجين، مثل معدات الصوت والكاميرات الحرارية، أو الكلاب المدربة باستخدام حاسة الشم.

المرحلة الثانية: عمليات الإغاثة الطارئة، التي تتطلب إيجاد المأوى المؤقت وتوفير الغذاء والشراب والرعاية الطبية، وتتراوح مدة هذه المرحلة حسب حجم الكارثة ونطاقها الجغرافي وخصائص المنطقة والإمكانيات المتاحة.

المرحلة الثالثة: التعافي، ويتم فيها إيجاد مأوى للعائلات المنكوبة، والبحث عن توفير الغذاء والماء، وفحص المباني المتضررة، وإزالة الإنقاض، وفحص شبكات الصرف الصحي والكهرباء، وتوفير هياكل إقامة دائمة.