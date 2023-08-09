معالج أسرع وألوان جديدة وتصميم مطور.. تسريبات عن نسخة آيفون 15

من المتوقع أن تكشف عملاقة التكنولوجيا آبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون في سبتمبر/أيلول المقبل. ورغم أنه لم يتم الإعلان الرسمي عنه فإن المعلومات المسربة حتى الآن تقدم تصورات حوله مستقبلا.

وتابع برنامج "حياة ذكية" 2023/8/9 بعض التوقعات التي تشير إلى أن الشركة قد تتبع نمطا مشابها لتشكيلة العام الماضي، خاصة أنه اقترب موعد آبل لإطلاق السلسلة الـ15 من هاتف آيفون.

ويتوقع أن يصل سعر الهاتف الأرخص من الطرز الجديدة إلى 1099 دولارا أميركيا، إذ يقال إن سلسلة هذا العام تتألف من 4 طرز، وفي حين يتوقع أن تحافظ آبل على تصاميمها لهذا العام؛ ترجح بعض التسريبات أنها ستأتي أنحف من سابقاتها.

كما سيستخدم إطار مصنوع من التيتانيوم غير اللامع بدلا من الـ"ستانلس ستيل" لحماية الهيكل مع خفض وزن الجهاز، إضافة إلى لونين جديدين للهيكل هما الأزرق والأحمر.

ويتوقع أن يتخلى آيفون 15 عن الشق العلوي لصالح تغطية أكبر للشاشة يستخدم فيها ما يسمى "تشكيل المركب بضغط الحقن المنخفض"، والذي يفترض أن يقلص من حجم الحدود والزوائد.

كما استُغني عن زر كتم الصوت المعروف سابقا؛ بزر عام يمكن تخصيصه وفق رغبة المستخدم لأداء وظائف مختلفة. والتزاما باتفاق سابق بين آبل والاتحاد الأوروبي أبرم قبل عامين؛ ستتحول الشركة إلى الاعتماد على شاحن "يو إس بي سي" بدلا من شاحن "لايتنينغ" المعتاد الخاص بآبل.

أما فيما يتعلق بالكاميرات، ففي الوقت الذي سيرث فيه هاتف آيفون عن سابقه كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسلا سيأتي طراز "برو ماكس" بعدسة بيلسكو مقربة تدعم التقريب البصري حتى 6 مرات، وقد نجد عدسات أكبر تضاعف من قيمة هذا الطراز.

ومما يميز الهاتفين الأرقى في السلسلة اعتمادهما على معالج آبل الأحدث الذي يتوقع أن يضم أول شريحة مصنعة وفق معمارية تستخدم في هاتف ذكي، وتعد أكبر قفزة في الأداء والكفاءة لرقائق آبل منذ عام 2020، وذلك لأنها تسمح بأداء المزيد من المهام في وقت واحد معدل أسرع وبطاقة أقل بنسبة 35%.