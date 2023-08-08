آلهة الإغريق وقصص الإلياذة والخرافات.. كيف تأثر البردوني والعرب بالرمزية الأوروبية؟

في سبعينيات القرن العشرين صبغت الرمزية على الطريقة الأوروبية الشعر العربي، وتأثر الشاعر العراقي بدر شاكر السياب وكذلك الشاعرة العراقية نازك الملائكة بما درساه في الجامعة من الشعر الإنجليزي، وتنبَّها إلى اتكاء شعراء الإنجليز على آلهة الإغريق وعلى قصص الإلياذة وكل خرافة قديمة.

وسار الشاعر العربي على هذا النهج، خاصة أنه يمتلك تاريخا عريضا مليئا بالخرافات الممتعة، إذ أخذ الشعراء يستعملون اللغة استعمالات ملتوية بغرض الإيحاء، وليس فقط بغرض إيصال المعنى، وليكن المعنى غامضا وغير مفهوم. وما فتئت السريالية الأدبية تلفح شعرنا بين الحين والآخر.

وفي هذا السياق، تابع برنامج "تأملات" (2023/8/8) سيرة شاعر اليمن عبد الله البردوني الذي رغم بعده عن مركز التأثر بالشعر الأجنبي، وعدم إلمامه بالشعر الأوروبي، ورغم التزامه بعمود الشعر، فإنه ركب الموجة، إذ قال البردوني يصف جريحا:

لا تَلُمْهُ إذا شَكا، إنَّ شَكْواهُ وأَنَّاتِهُ دُخانُ اتِّقَادِهْ

كلَّما قالِ آهِ أَو صَعَّدَ الأَنْـفاسَ شَاهَدْتَ قِطْعَةً مِن فُؤادِهْ

وقال البردوني يصف يمنيا مشردا:

عَرَفْتُهُ يَمَنِيَّا، في تَلَفُّتِهِ خوفٌ، وعيْناهُ تَاريخٌ مِنَ الرَّمَدِ

مِنْ خُضْرَةِ القاتِ في عينيْهِ أَسئِلَةٌ صُفْرٌ تَبوحُ كَعُودٍ نِصْفِ مُتَّقِدِ

رأيتُ فيكَ بِلاديِ كلَّها اجتمَعتْ كيف التَقَى التِّسْعَةُ المليونُ في جَسَدِ

وفي هاتين القطعتين تأثر لا يخفى ببيتين للأخطل الصغير يصف مسلولا:

عيناهُ عالقتانِ في نفقٍ كسِراجِ كوخٍ نصفِ متَّقِدِ

ويَمُجُّ أحياناً دما، فَعَلى مِنديِلِهِ قِطَعٌ مِنَ الكَبِدِ

وللبردوني صورة قلمية بديعة في وصف انفجار، هذه الصورة التي رسمها لسان الشاعر الكفيف أبلغ تأثيرا من صورة فيديو متحركة يصحبها صوت هادر. قال البردوني:

أَقْبَلَتْ كلُّها الدَّكاكيِنُ وَلْهَى كَبَغايا هَرَبْنَ مِن نَسْفِ مَلْهَى

لم يَعُدْ مَنْ يَجيِءُ. جاءَتْ سُقوفٌ فوقَ أُخْرى، وَاهٍ أَتَى فَوقَ أَوْهَى

كان يَسْتَفْسِرُ الغبارُ الشَّظايا: ألـمَرايا أَوِ الجِراحاتُ أَزْهَى؟

أَقْبَلَتْ كلُّها العَماراتُ عَجْلَى تَمتَطيِ مَخْبَزا، وتَجْتَرُّ مَقْهَى

وهذه نفحة من رمزية البردوني:

هَذيِ الفِجاجُ كَأُنْثَى ما لها رَحِمٌ هذا الزِّحامُ رِجالٌ ما بِهِ رَجُلُ

غاصَتْ وُجوهُ الرَّوابيِ تحتَ أَرْجُلِها في جِلْدِ كلِّ حَصَاةٍ يَنْطَويِ جَبَلُ

وكانَ يَهْمِسُ مِن خَلْفِ الهَديرِ فَمٌ لا يُورِقُ الناسُ حتى تَذْبُلَ الدُّوَلُ

كما قال أيضا أخرى:

ماذا يُسِرُّ لِسفْحِ الرَّبْوَةِ الحَجَرُ كَأَنَّ كُلَّ حَصاةٍ هَهُنا خَبَرُ

لِكُلِّ واحِدَةٍ شَكلٌ وتَمْتَمَةٌ لَكِنْ يُوَحِّدُهُنَّ العَجْزُ والضَّجَرُ

ففي شعر البردوني، تظهر أرياف اليمن التي ظلت غافية زمنا بين الجبال، وكذا عهد الأئمة، والعهد الجمهوري، نرى الفرقة والوحدة، في شعره نعيش حياة اليمن في ذلك الزمن.

ويشار إلى أن الشعر العربي في القرن العشرين -حتى وهو يداعب الرمزية كما في شعر البردوني- يمثِّل مرآة صقيلة للمجتمع ولحركة التاريخ. ليس فيه تواريخُ بالسنوات والأشهر، لكن فيه صورةَ المراحل التي مر بها كل شعب، إلا أن الشعر العربي حاليا فقد إيمانه بالتحولات السياسية واهتمامه بالمجتمع، وأصبح مرآة يرى نفسه فيها فقط. ظل الشعر ديوان العرب 1500 سنة، ولم يعد كذلك الآن.