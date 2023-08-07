انقلاب النيجر.. تحذير من الانتهاكات المتزايدة ضد الصحفيين

سلط برنامج "المرصد" الضوء على واقع العمل الصحفي في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد مؤخرا، وأثار موجة من الانتقادات الإقليمية والدولية، وصلت حد التهديد بتدخل عسكري.

فقد حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" مما وصفتها التهديدات والاعتداءات الجسدية التي قالت إنها طالت صحفيين محليين وأجانب إثر الانقلاب العسكري في النيجر.

وبحسب ما ورد في حلقة (2023/8/7) من برنامج "المرصد"، ذكرت "مراسلون بلا حدود" أن صحفيتين فرنسيتين تعملان في قناة "تي في موند" وصحيفة " لوفيغارو"، تعرضتا لتهديدات ومضايقات خلال تغطيتهما لمظاهرات مؤيدة لزعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني.

وبدوره أعرب مجلس إدارة "بيت الصحافة" في العاصمة نيامي عن قلقه من "المؤشرات التي باتت تعبر عن تهديد لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين المحليين والأجانب".

يُذكر أن القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني استولى على السلطة يوم 26 يوليو/تموز الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم، مبررا خطوته بإخفاق بازوم أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قادة الانقلاب بتدخل عسكري لإعادة الرئيس المعزول بازوم للسلطة، ولكن المهلة انتهت مساء أمس الأحد دون أن تكون هناك أي مؤشرات على تدخل عسكري وشيك.