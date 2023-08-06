مكالمة حقيقية أم مفبركة؟.. ما الذي يجمع حليمة بولند بكريستيانو رونالدو؟

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو على سناب شات قالت فيه إن اللاعب كريستيانو رونالدو اتصل بهاتف غرفتها الفندقية عن طريق الخطأ، ووصفت الاتصال بأحلى غلطة، فكيف علق المغردون؟

ونشر برنامج "شبكات" 2023/8/6 قصة المؤثرة حليمة بولند خلال زيارتها للسعودية، وتحديدا في مدينة أبها جنوب المملكة؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في المنطقة، وفق ما ذكرت على صفحاتها.

وكان في أبها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو من أجل مباراة ضد نادي الرجاء المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، لكن ما الذي يجمع حليمة بولند بكريستيانو رونالدو؟

وكان الاتصال الأول الذي تحدثت عنه بولاند بالخطأ، وفق قولها. لكنها وثقت اتصالا ثانيا من الدون هذه المرة ليطلب منها -كما تصف- أن يلتقيا في اللوبي.

وانتشر مقطع اتصال رونالدو بحليمة بسرعة جدا، وانقسم رواد المنصات بين من صدّق ادعاءات بولند ومن كذّبها، وبعضهم قال إنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لتزوير صوت رونالدو.

ومن ضمن تعليقات المغردين، قال الناشط عبد الله "الحين حليمة شلون عرفت أن كريستيانو بيدق وبدت تصور من بداية المكالمة؟".

وقال المغرد سعد "كريستيانو يكلم حليمة بولند في خميس مشيط! هذي أحلام العصر وأنت مسخن والمكيف طافي".

أما الناشط صالح الجسمي فقال "التصرف عادي بالنسبة للاعب ولحليمة، الاثنين مشهورين في المنطقة اللي تواجدوا فيها ولا يوجد خطأ بالنسبة للأجانب بالاتصال بفنانة او مشهورة لأن عادي عندهم والنادي ليس له دخل من ناحية الشكوى وغيرها".

وقالت الناشطة مريم فقيهي "تحسون فلم حليمة بولند وكريستيانو صجّي ولا Al؟ أنا مابي أصدق إن الذكاء الاصطناعي وصل لهالمرحلة لأن الصوت والأسلوب 100% صوت وأسلوب كريستيانو".

يشار إلى أنه لم يكن هناك أي رد رسمي من نادي النصر ولكن حليمة بولند مصرّة على أن المكالمة حقيقية. واستنكرت محاولات تكذيبها على مواقع التواصل وقالت "خلوا عنكم الذكاء الاصطناعي، وركزوا بذكائكم الطبيعي".