شاب مغربي يدفع حياته ثمن شهامته ويشعل غضبا على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول لمقتل شاب مغربي، بعد مناوشات انتهت بعملية دهس بشعة في مرآب أحد المطاعم بالدار البيضاء، حالة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة، بمنطقة عين دياب في مدينة الدار البيضاء، أظهر تلقي الشاب بدر بولجواهل ضربة قوية على الرأس، سقط على إثرها على الأرض.

ولم يكتف بهذه الضربة المعتدي، الذي لا يزال مجهول الهوية ويلقبه المغاربة بولد الفشوش (الولد المدلل)، بل توجه إلى سيارته وأزال لوحتها لإخفاء هويته، ودهس بولجواهل مرتين ثم هرب مسرعا.

وبدر بولجواهل شاب مغربي يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في مرحلة الدكتوراه قبل أن يُقتل في هذه الحادثة البشعة، وتحدثت تقارير إعلامية عن أن سبب المناوشات قيامه قبلها بالدفاع عن فتاة بعدما تحرش بها المعتدي.

وفي مقطع فيديو رصدته حلقة شبكات -بتاريخ (2023/8/3)- تحدثت شقيقة بدر عن تفاصيل ما حدث في المرآب، وكيف أن بدر دفع حياته ثمنا لشهامته.

كما أظهر مقطع فيديو آخر والدته وهي تتحدث باكية عن ألمها الشديد لفراق ابنها الذي لم تكن تتوقع أن تكون نهايته بهذه الطريقة الصعبة على يد "شخص سفيه، لا يعرف الله".

من جهتها، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه تم توقيف شخص بمدينة العيون، للاشتباه في كونه "المتورط الرئيسي في التسبب في وفاة أحد الأشخاص بعد صدمه بشكل متعمد بواسطة سيارة بمرآب مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدار البيضاء".

قانون الغاب

ورصد برنامج شبكات جانبا من تفاعل المغاربة مع الحادثة، ومن ذلك ما غرد به عبد الجليل: "ولاد الفشوش لي كيشوفوا (من يرون) إن بفلوس واليديهم (والديهم) وبالعلاقات ديالهم (التي لديهم) راهم (يرون أنهم) فوق القانون، ولو طبقوا قانون الغاب.. وهنا خاص تولي قضية رأي عام.. خاص يتخاذ (لا بد من أخذ) حق هذا الشاب من ولد الفشوش".

وكتب ياسين كريمي "لا نريد لهذه الواقعة المفجعة أن تمر مرور الكرام ويطويها النسيان، فما حدث للدكتور بدر قد يحدث لأي شخص من أبناء هذا الشعب"، بينما قال أنس "رحم الله بدر رحمة واسعة. جهد موفق في سرعة إيقاف القاتل ومن يعاونه.. نتمناو (نتمنى) ينال العقاب الشديد".

أما زكية بنعبيد، فكتبت: "نتمنى فهاد (في هذه) البلاد الفقراء يتخاد (يؤخذ لهم) حقهم، لأنه فعلا تعبنا من هاد الخلل الطبقي إلي غادي يجرنا (الذي سيجرنا) إلى ما لا تحمد عقباه، والضغط كيولد الانفجار، الأرض للجميع والهوا للجميع، ولا أحد فوق القانون".

ينص القانون المغربي على أن عقوبة جريمة القتل العمد في المغرب هي السجن المؤبد، وفي بعض الحالات يتم تشديد العقوبة لتصل إلى إعدام الجاني.