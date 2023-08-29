اتهموه بالموالاة لغريمهم الأهلي.."الزملكاوية" غاضبون من تعيين البناني مديرا لناديهم

أثار تعيين وزارة الشباب والرياضة الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك جدلا واسعا على منصات التواصل، بعد رفض مشجعي النادي لوجود البناني بقيادة ناديهم متهمين إياه بموالاة غريمهم التاريخي النادي الأهلي.

وأظهرت مقاطع فيديو -عرضها برنامج "شبكات" بتاريخ 2023/8/29- تنظيم المئات من مشجعي "الزمالك" وقفات احتجاجية أمام مقر ناديهم، يطالبون برحيل البناني، وأطلقوا شعارات مثل "الأهلاوي برا" و"ارحل" وذهبوا -في شعاراتهم- إلى توجيه الاتهامات بأن تعيين البناني خلفا للواء حسن موسى إنما جاء رغبة في تغطية "الفساد".

وفي سياق حملتهم لرفض تعيين البناني، قام مشجعو "الزمالك" بإعادة استعراض منشورات قديمة له يظهر في أحدها على قناة النادي الأهلي، ومنشورات سابقة له تحدث فيها عن خسارة الزمالك أمام وادي دجلة.

ولم يفلح البناني -حتى الآن- بامتصاص غضب جماهير الزمالك، رغم تأكيده بعدم انحيازه لأي من قطبي الكره المصرية، ووقوفه على مسافة واحدة منهما، ولم تشفع له إنجازاته بعد أسبوع من توليه منصبه بنيل رضا جماهير "الأبيض" ومن أبرزها دفع 4.5 ملايين جنيه للنادي، والسعي لتخفيض ديونه من 1.2 مليار جنيه إلى 40 مليونا تقسط على عامين.

غضب على المنصات

ووصل غضب جماهير الزمالك على تعيين البناني إلى منصات التواصل التي عبروا فيها عن رفضهم للقرار، وفي هذا السياق جاءت تغريدة الناشط محمد لاشين الذي وصف القرار بأنه اختيار مستفز وقال "بصراحة تعيين عماد البنانى قمة فى الاستفزاز.. والاستهتار بمشاعر الناس".

بالمقابل استغرب علاء محمود من ردة فعل جمهور الزمالك، وقال في تغريدة له "يعني هو الزملكوي لما مسك عمل إيه، ما هو فرغ النادي ونهب كل حاجة ولما يتزنق في الكلام يقولك عملت حمامات سباحة".

وفي نفس السياق، كتب الناشط محمد معتز تغريدة قال فيها "طيب ما الجوهرى كان أهلاويا وجاب كأس السوبر.. قبلتوه ليه؟ هو الزمالك انعدم من ولاده؟"

لكن وائل -وهو أحد مشجعي الأهلي- برر غضب جماهير الزمالك من قرار تعيين البناني وكتب "أنا كأهلاوي رافض الفكرة لأسباب كتيرة، الزمالك أولاده أولى به وفيه كوادر تقدر تعدي المركب لبر الأمان".

وتساءل المغرد رضوان نبيل عن سبب رحيل موسى من الأساس وقال "سيبك من البنانى.. هما مشوا لى أصلا الراجل المحترم حسن موسى، عايزين حد كدا يكون راجل يطلع يقول هو مشى على أساس إيه؟!".

وكان اللواء موسى قد كشف في منشور له على فيسبوك أنه فوجئ بقرار استبداله وقال "لم أبخل على نادينا بأي جهد.. ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة".

من جهتها، بررت وزارة الرياضة تعيين البناني بخبرته الطويلة في مجال الإدارة الرياضية، ولأنه استلم عدة مناصب بالوزارة وكان رئيساً للمجلس القومي للرياضة للجميع، ولمنع أي محاولة لإبطال انتخابات الزمالك التي تأخرت.