بين التشكيك والتشفي.. هكذا علق نشطاء على سقوط طائرة زعيم فاغنر

فرض حدث سقوط طائرة خاصة، يُعتقد أن قائد قوات فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين كان على متنها حين سقوطها، نفسه على ساحات التواصل الاجتماعي، حيث كان الخبر الأبرز الذي نال تفاعلا واسعا خلال الساعات الماضية.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير بريغوجين في ظل تضارب الأنباء بشأن وجوده على متن تلك الطائرة التي سقطت وقُتل كل من كان فيها، خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورغ.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع من مكان تحطم الطائرة، تظهر اندلاع النيران بعد سقوط الطائرة. وقالت وكالة ريا نوفوستي إنه عثر على جثث 6 أشخاص حتى الآن.

وبعد بدء انتشار الأنباء بشأن تحطم الطائرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك مقطع فيديو يظهر موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء توجهه إلى الكرملين قادما من مدينة كورسك حيث شارك بوتين في حفل موسيقي تخليدا لذكرى معركة كورسك.

ورصد برنامج شبكات في حلقته (2023/8/24) جانبا من التفاعل الواسع عبر منصات التواصل مع تلك الأنباء، ومن ذلك ما كتبه رامي "فيلم قديم لإخفاء بريغوجين من الساحة وتضليل الناس أنه ميت، لكن من مخرج الفيلم؟ بريغوجين نفسه أم روسيا؟".

أما معاذ، فاعتبر أن نهايته بهذه الطريقة كانت متوقعة مضيفا في تغريدته "هو يدرك أنه كان يلعب في الوقت بدل الضائع، حين وصفه بوتين بالخائن، وما جزاء الخائن في عقيدة بوتين؟".

بينما علق وديع بالقول "بريغوجين رغم أنه مجرم حرب ليس بشهادتي بل بشهادة المجتمع الدولي إلا أنه الوحيد الذي وقف بوجه الدب الروسي بوجه مكشوف، وعداوته أخرجها للعلن ودفع ثمنها".

في حين قالت سوسن "لا أتوقع أن يتم اغتياله بهذه الطريقة أو في هذا التوقيت.. ربما هو حادث طائرة بالفعل وناسب مزاج الكرملين؟".

في حين، غردت لوران "خدماته كانت كثيرة وخلافاته كانت كثيرة أيضا، وليس بالضرورة أن من كان السبب في مقتله هو المستفيد الوحيد.. زعيم العصابة مُعرض للتصفية في أي وقت".

بدورها، أعلنت السلطات الروسية عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وأسبابه، في حين أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع تحطم الطائرة.